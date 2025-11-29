Ο ΠΑΟΚ Β' και η Καβάλα πρόσθεσαν τρίποντο στη συγκομιδή τους στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2, καθώς επικράτησαν κόντρα σε ΠΑΣ Γιάννινα και Νέστοι, αντιστοίχως (1-0).

Με δυο «άσους» και μάλιστα με το ίδιο σκορ (1-0) άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2. Η Καβάλα πήρε το τοπικό ντέρμπι με το Νέστο Χρυσούπολης στο «Ανθή Καραγιάννη», ενώ ο ΠΑΟΚ Β' υπέταξε τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Καλαμαριά.

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Ο ΠΑΟΚ Β' έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί τριών αγωνιστικών, με μια ισοπαλία και δυο ήττες, καθώς υπέταξε τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Καλαμαριά με 1-0. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν με δέκα παίκτες στο 37ο λεπτό, όταν ο Γκιτέρσο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης.

Oι γηπεδούχοι είχαν διπλή ευκαιρία να προηγηθούν στο 16ο λεπτό, όμως ο Σίνα απέκρουσε αρχικά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσοπούρογλου και το σουτ του Κοσίδη στην επαναφορά. Ο ΠΑΟΚ Β' προηγήθηκε στο 67ο λεπτό, όταν ο Μπάλντε έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε την ντρίμπλα στον Πρεκατέ, ο Σίνα δεν κατάφερε να τον σταματήσει και ο επιθετικός των Ασπρόμαυρων πλάσαρε για το 1-0.

Παρά το αριμητικό του πλεονέκτημα ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να σώσει έστω το βαθμό της ισοπαλίας και παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης (46′ Πολυκράτης), Απιατσιόνακ, Κωττάς (22′ λ.τ Μπαταούλας), Κοσίδης, Τσοπούρογλου, Καλόγηρος, Μπέρδος (46′ Αδάμ), Μούστμα (65′ Μπάλντε), Τσιφούτης (74′ Κανίς), Γκιτέρσος.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Τουρκοχωρίτης (46′ Κοντονίκος), Σελιμάι (83′ Ναούμης), Πρεκατές, Μπρικάλιατσα (72′ Δόσης), Δούμας, Παυλίδης (60′ Συμεωνίδης), Κρυπαράκος, Αριγίμπι (72′ Πατρινός), Μπουλάρι, Κόντε.

Kαβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0

Η Καβάλα επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Ηρακλή, καθώς επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στο Νέστο Χρυσούπολης, στο «Ανθή Καραγιάννη», με 1-0. Οι Αργοναύτες πήραν το τρίποντο χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου στο 57ο λεπτό, για παράβαση που κέρδισε ο ίδιος. Οι γηπεδούχοι προσπέρασαν τους φιλοξενούμενους κι ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς.

Καβάλα (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Ξυγκόρος, Κολλαράς, Αλιατίδης, Χρούστινετς, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Βοριαζίδης (78΄ Σταμούλης), Β. Παπαδόπουλος (64΄ Δημοσθένους), Σιφναίος (93΄ Κατσουλίδης), Ελ Καντουσί (78΄ Διονέλλης).

Νέστος Χρυσούπολης (Νίκος Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Δαλιανόπουλος, Αναστασόπουλος (75΄ Μανωλάκης), Τσαμούρης, Γκιώνης, Λέλεκας (75΄ Σαπουντζής), Ψάλτης, Κωστίκας (57΄ Γκάτα), Τσίκος, Γλυνός (57΄ Σταυρόπουλος), Στιγέποβιτς (64΄ Ντοναλντόνι).

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

12η αγωνιστική

Σάββατο 29/11

Kαβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή 30/11

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 14:00, ACTION 24

Αστέρας Β' AKTOR - Μακεδονικός 14:00

Ηρακλής - Καμπανιακός 15:00

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Β' AKTOR 23

5. ΠΑΟΚ Β' 14

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. ΠΑΣ Γιάννινα 8

9. Καμπανιακός 8

10. Μακεδονικός 5