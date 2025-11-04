Ανακοινώθηκαν οι δύο νέοι αντιπρόεδροι της Super League 2 μετά την συνεδρίαση και την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε γνωστοποίηση των δύο νέων αντιπροέδρων που εκλέχτηκαν σήμερα (4/11) προχώρησε η Super League 2 μετά από την διεξαγωγή του συνεδρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Γιώργος Ράλλης (ΠΑΕ Καλαμάτα) έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα και εξελέγη Α' Αντιπρόεδρος, ενώ για τη θέση του Β' Αντιπροέδρου, οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ ψήφισαν τον Δημήτρη Παπαδημητρίου από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Γιώργος Ράλλης είχε τον ρόλο του Β' Αντιπροέδρου μέχρι πρότινος, τον οποίο πήρε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο προηγούμενος Α' Αντιπρόεδρος ήταν ο Χρήστος Παπαδημητρίου του Διαγόρα.

Η ανακοίνωση της Super League 2: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Super League 2 εκλέχθηκαν , ο κ. Γεώργιος Ράλλης (ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ) Α’ Αντιπρόεδρος και ο κ.Δημήτρης Παπαδημητρίου (ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Β’ Αντιπρόεδρος.»