Μονεμβασιώτης: «Ο διαιτητής προσπαθούσε στα τελευταία 15 λεπτά να βγάλει το ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας ισόπαλο!»

Μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Σπανού από τον πάγκο του Ηρακλή, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης παραχώρησε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα του προπονητή αλλά και την διαιτησία στην αναμέτρηση με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Απίστευτες δηλώσεις από τον χορηγό και ουσιαστικό «αφεντικό» της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο οποίος μιλώντας στον «Metrοpolis FM» είπε μετακύ άλλων ότι ο ρέφερι του κυριακάτικου αγώνα με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα προσπαθούσε στα τελευταία 15 λεπτά να φέρει το ματς ισόπαλο! Παρεμπιπτόντως, το ντέρμπι έληξε ισόπαλο, 1-1.

«Στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο την Αναγέννηση είδαμε τον διαιτητή να προσπαθεί να βγάλει το παιχνίδι ισοπαλία στα τελευταία 15 λεπτά» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Μονεμβασιώτη για τον διαιτητή Λευτέρη Κατόπη (Σάμου) και πλέον θα δούμε αν αυτή η δήλωση επιφέρει και εξελίξεις. Είτε από την ΚΕΔ, είτε από τον αθλητικό εισαγγελέα.

Κατά τα λοιπά, ο Μονεμβασιώτης αναφέρθηκε τόσο στην συνεργασία με τον Σπανό όσο και στην επόμενη μέρα που... ξημερώνει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Δεν είμαι πρόεδρος της ομάδας, είμαι χορηγός. Ο Σπανός έφυγε γιατί έχουμε απαιτήσεις, η ομάδα είναι μία από τις έξι κορυφαίες της Ελλάδας. Πήραμε έναν προπονητή, είχαμε απαιτήσεις καθώς είχε διπλάσιες απολαβές από τους άλλους προπονητές, το ρόστερ είχε εξαπλάσιο μπάτζετ από τους ανταγωνιστές και περιμέναμε να αλλάξει κάτι. Είναι από τους κορυφαίους προπονητές στη δεύτερη κατηγορία, δεν ταίριαξε με την ομάδα, δεν τη βοήθησε στα κρίσιμα παιχνίδια.

Ο προπονητής έρχεται σε μία ομάδα γνωρίζοντας πως πρέπει να τη βγάλει κατηγορία, έδειξε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κερδίζαμε και έκανε τις αλλαγές στο τέλος που είχαν κριθεί όλα. Δεν υπάρχει συναίσθημα, πρέπει να γίνουν αλλαγές για να μην χαθεί ο στόχος της ομάδας που είναι η άνοδος, δεν γίνεται η ομάδα να κάνει αλλαγές στο 80'.

Αν χρειαστεί θα αλλάξουμε 30 προπονητές! Η έρευνα της UEFA δείχνει ότι στους 10 προπονητές, ένας είναι αυτός που τη βελτιώνει. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να δώσει χρόνο σε κανέναν προπονητή, είμαι διατεθειμένος να κάνουμε τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τον στόχο της.

Είμαι ο άνθρωπος που επιβλέπει το πλάνο εξυγίανσης του Ηρακλή, αυτός είναι ο ρόλος μου στην ομάδα. Είναι μία εταιρεία σχεδόν πτωχευμένη και προσπαθούμε να το πετύχουμε με κάθε τρόπο.

Στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο την Αναγέννηση είδαμε τον διαιτητή να προσπαθεί να βγάλει το παιχνίδι ισοπαλία στα τελευταία 15 λεπτά».