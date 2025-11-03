Νίκη Βόλου μετά το «Χ» με Νέστο: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, αλλά και στους θεσμούς»
Στη Νίκη Βόλου, φέτος, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ώστε η ομάδα της Μαγνησίας να παλέψει μέχρι τέλους για την άνοδο. Εχοντας απέναντί της (κυρίως) τον Ηρακλή, ο στόχος της επιστροφής στη Super League μόνο εύκολος δεν είναι.
Όμως, η ομάδα Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, δείχνει ότι είναι ικανή για να κάνει πρωταθλητισμό και να αποτελέσει από τα δυνατά χαρτιά του Βόρειου Ομίλου. Στο ματς με τον Νέστο στη Χρυσούπολη δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα (0-0), με τους ανθρώπους της ομάδας ωστόσο να στέλνουν το μήνυμά τους στον κόσμο για τη συνέχεια:
«Στη Νίκη Βόλου γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχουν καλές και κακές μέρες στο ποδόσφαιρο. Η σεζόν είναι μεγάλη, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, αλλά και στους θεσμούς που φροντίζουν για την αξιοπιστία και τις ίσες ευκαιρίες και θα διεκδικήσουμε μεχρι τελους αυτό που πιστεύουμε ότι μας αξίζει».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.