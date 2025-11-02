Αιγάλεω - Χανιά 1-0: Ο Κουιρουκίδης «λύτρωσε» το Σίτι στο φινάλε
Μετά από τρεις αγωνιστικές με δυο ισοπαλίες - μια ήττα το Αιγάλεω επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε κόντρα στα Χανιά με 1-0, χάρη σε γκολ του Μιχάλη Κουιρουκίδη στις καθυστερήσεις και «έπιασε» την Ελλάς Σύρου στους 9 βαθμούς.
Το ματς είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις. Στο 77ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Ισάλα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους Κρητικούς με δέκα παίκτες. Το Σίτι αξιοποίησε το προβάδισμα του και βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+5' με «εκτελεστή» τον Κουιρουκίδη.
Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Καρρίκι, Κωστέας (70′ Κουϊρουκίδης), Βάρκας, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Τσέγκρα (46′ Φοφανά), Τάτσης, Τσιλιγγίρης, Φέλιξ.
Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης (76′ Τοπαλίδης), Ισάλα, Λάμτσε, Σερβιλάκης, Φουρλάνος, Άοσμαν, Ράδος, Κωστανάσιος, Ορτιγκόθα, Ιωαννίδης.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
- Athens Kallithea - Μαρκό 1-1
- Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1
- Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη 2-3
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 1-2
- Αιγάλεω - Χανιά 1-0
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα 20
2. Πανιώνιος 18
3. Μαρκό 13
4. Ολυμπιακός Β' 13
5. Athens Kallithea 13
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3
Επόμενη αγωνιστική (9η)
- Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β'
- Ηλιούπολη - Athens Kallithea
- Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου
- Χανιά - Πανιώνιος
- Παναργειακός - Μαρκό
