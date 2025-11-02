Το Αιγάλεω επέστρεψε στις νίκες, καθώς χάρη σε γκολ του Κουιρουκίδη στις καθυστερήσεις πήρε τη νίκη επί των Χανίων με 1-0.

Μετά από τρεις αγωνιστικές με δυο ισοπαλίες - μια ήττα το Αιγάλεω επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε κόντρα στα Χανιά με 1-0, χάρη σε γκολ του Μιχάλη Κουιρουκίδη στις καθυστερήσεις και «έπιασε» την Ελλάς Σύρου στους 9 βαθμούς.

Το ματς είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις. Στο 77ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Ισάλα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους Κρητικούς με δέκα παίκτες. Το Σίτι αξιοποίησε το προβάδισμα του και βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+5' με «εκτελεστή» τον Κουιρουκίδη.

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Καρρίκι, Κωστέας (70′ Κουϊρουκίδης), Βάρκας, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Τσέγκρα (46′ Φοφανά), Τάτσης, Τσιλιγγίρης, Φέλιξ.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης (76′ Τοπαλίδης), Ισάλα, Λάμτσε, Σερβιλάκης, Φουρλάνος, Άοσμαν, Ράδος, Κωστανάσιος, Ορτιγκόθα, Ιωαννίδης.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Μαρκό 1-1

Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω - Χανιά 1-0

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 18

3. Μαρκό 13

4. Ολυμπιακός Β' 13

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3

Επόμενη αγωνιστική (9η)