Ο ΠΑΣ Γιάννινα και η Καβάλα έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στους «Ζωσιμάδες» και παρέμειναν στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Με δυο... χαμένους ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με την Καβάλα, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπλαία δίχως σκορ (0-0) στους Ζωσιμάδες και παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία του Βορείου Ομίλου της Super League 2. Ανώτεροι αλλά άστοχοι και άτυχοι οι Ηπειρώτες, οι οποίοι είχαν τρία δοκάρια.

Στο 24ο λεπτό ο Γιαννίκογλου απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Μπουλάρι και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στην επαναφορά. Στο 44' ο Αριγμπί με σουτ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Δούμα στο 56'.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Σίνα, Κρυπαράκος, Τουρκοχωρίτης (62′ Ροζάριο), Παναγιώτου, Δούμας, Σελιμάι (69′ Πατρινός), Συμεωνίδης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος (62′ Φλόρες), Αριγίμπι, Μπουλλάρι.

Καβάλα (Πολυχρονίδης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (46′ Σγούρος), Παναγιώτου (46′ Διονέλλης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Ερνάντεζ (46′ Ξυγκόρος), Σιφναίος, Κουντουριώτης (56′ Παπαδόπουλος), Βοριαζίδης (82′ Ελ Καντούσι).

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 1/11

Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0

Κυριακή 2/11

Καμπανιακός - Αστέρας B' AKTOR 0-1

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα 0-0

Βαθμολογία

Ηρακλής 18 Νίκη Βόλου 17 Αναγέννηση Καρδίτσας 17 Αστέρας Β' AKTOR 17 ΠΑΟΚ Β' 10 Νέστος Χρυσούπολης 8 Καμπανιακός 7 Καβάλα 6 Μακεδονικός 5 ΠΑΣ Γιάννινα 5

Επόμενη αγωνιστική (9η)