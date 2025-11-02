ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
Με δυο... χαμένους ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με την Καβάλα, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπλαία δίχως σκορ (0-0) στους Ζωσιμάδες και παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία του Βορείου Ομίλου της Super League 2. Ανώτεροι αλλά άστοχοι και άτυχοι οι Ηπειρώτες, οι οποίοι είχαν τρία δοκάρια.
Στο 24ο λεπτό ο Γιαννίκογλου απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Μπουλάρι και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στην επαναφορά. Στο 44' ο Αριγμπί με σουτ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Δούμα στο 56'.
ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Σίνα, Κρυπαράκος, Τουρκοχωρίτης (62′ Ροζάριο), Παναγιώτου, Δούμας, Σελιμάι (69′ Πατρινός), Συμεωνίδης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος (62′ Φλόρες), Αριγίμπι, Μπουλλάρι.
Καβάλα (Πολυχρονίδης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (46′ Σγούρος), Παναγιώτου (46′ Διονέλλης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Ερνάντεζ (46′ Ξυγκόρος), Σιφναίος, Κουντουριώτης (56′ Παπαδόπουλος), Βοριαζίδης (82′ Ελ Καντούσι).
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο 1/11
- Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0
- ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0
Κυριακή 2/11
- Καμπανιακός - Αστέρας B' AKTOR 0-1
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 1-1
- ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα 0-0
Βαθμολογία
- Ηρακλής 18
- Νίκη Βόλου 17
- Αναγέννηση Καρδίτσας 17
- Αστέρας Β' AKTOR 17
- ΠΑΟΚ Β' 10
- Νέστος Χρυσούπολης 8
- Καμπανιακός 7
- Καβάλα 6
- Μακεδονικός 5
- ΠΑΣ Γιάννινα 5
Επόμενη αγωνιστική (9η)
- Αστέρας B' AKTOR - Καβάλα
- Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας
- Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα
- Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β'
- Νίκη Βόλου - Μακεδονικός
