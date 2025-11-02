Έμειναν στο 1-1 στην Καρδίτσα Αναγέννηση και Ηρακλής, πέρασε από την Χαλάστρα ο Αστέρας B' Aktor

Αναγέννηση Καρδίτσας και Ηρακλής δεν μπόρεσαν να... λύσουν τις διαφορές τους κι έμειναν στο 1-1, με αποτέλεσμα ο Αστέρας Β' Aktor, που κέρδισε στην Χαλάστρα να πλησιάσει στην κορυφή και στην ουσία να είναι τέσσερις ομάδες σε απόσταση ενός βαθμού.

Η ισοπαλία ανάμεσα στον Ηρακλή και την Αναγέννηση Καρδίτσας και το διπλό του Αστέρας B' Aktor έκαναν ακόμη μεγαλύτερη την μάχη της κορυφής, αφού έφεραν τέσσερις ομάδες σε απόσταση ενός βαθμού με το πέρας της 8ης αγωνιστικής.

Ο «Γηραιός» προηγήθηκε στην έδρα της Καρδίτσας, όμως η Αναγέννηση αντέδρασε και ισοφάρισε με 1-1 να είναι το τελικό σκορ. Ο Αστέρας από την άλλη χρειάστηκε μονάχα ένα μικρό καλό διάστημα στην αρχή του δευτέρου μέρους του αγώνα για να βρει το γκολ, που τελικά έμελλε να του χαρίσει και τη νίκη.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 1-1

Το πρώτο μέρος του αγώνα ήταν αρκετά μοιρασμένο, αφού και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, αν κι αυτές ήταν λιγοστές, ειδικά οι πραγματικά καλές. Ο Ηρακλής ήταν εκείνος που κατόρθωσε να βρει το γκολ, όταν ο Παναγιωτίδης σκόραρε με κεφαλιά στο 39ο λεπτό.

Ο Χάμοντ έκανε την μεγάλη μπαλιά προς τον Κάτσικα, εκείνος κατέβασε ωραία κι έκανε την σέντρα, με τον Παναγιωτίδη να έρχεται ελεύθερος στο δεύτερο δοκάρια και σημειώνει το 0-1 με δυνατή κεφαλιά.

Η μεγαλύτερη στιγμή της Αναγέννησης Καρδίτσας δεν έγινε ποτέ ευκαιρία. Ήταν στο 8ο λεπτό, όταν, μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Πολέτο σούταρε από μακριά, η μπάλα σκόραρε πάνω σε αμυντικό, ο Καμπετσής βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Κάτσικας τον πρόλαβε προτού εκτελέσει κι ενώ είχε βγει απέναντι στον Νικοπολίδη.

Ο Ηρακλής μπήκε καλά στο δεύτερο μέρος και στο 55' έχασε την πρώτη του ευκαιρία, όταν ο Ντόβενταν βρέθηκε σε θέση βολής, μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας, αλλά νικήθηκε από τον Μπαλωμένο, που έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Από το κόρνερ προέκυψε ευκαιρία στην αντεπίθεση για την Καρδίτσα, αλλά το σουτ του Πολέτο μπλόκαρε ο Νικοπολίδης.

Η Αναγέννηση ανέβασε στροφές και άρχισε να απειλεί την εστία του Νικοπολίδη περισσότερο. Η μεγαλύτερη στιγμής της ήρθε με το δοκάρι του Καμπετσή στο 63ο λεπτό. Έγινε η κάθετη μπαλιά προς την περιοχή, ο Καμπετσής κοντρόλαρε ωραία και εκτέλεσε κατευθείαν, αλλά έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Νικοπολίδη.

Η ομάδα της Καρδίτσας ισοφάρισε σε 1-1 με τον κι έφερε το παιχνίδια στα ίσια. Μετά το γκολ αυτό ήταν ο Ηρακλής που βγήκε μπροστά για να πάρει το κάτι παραπάνω από το ματς, όμως τελικά δεν άλλαξε κάτι με αποτέλεσμα το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

Ενδεκάδες:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (64′ Καρίμ), Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Ανδρέου (83′ Μπαλτάς), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (57′ Ομρανί), Στίκας, Καμπετσής (83′ Πολέτο), Τίντε (57′ Κάσσος).

Ηρακλής (Σπανός): Νικοπολίδης, Κάτσικας (83′ Ουές), Παναγιωτίδης, Χάμοντ, Βιτλής (74′ Κούστα), Μαχαίρας (74′ Αναστασίου), Κυνηγόπουλος (90′ Ντουρμισάι), Μάναλης, Εραμούσπε, Ντόβενταν (83′ Χάινριχ), Γιαννούτσος.

Καμπανιακός - Αστέρας B' Aktor 0-1

Το πρώτο μέρος σημαδεύτηκε από τις αρκετές διακοπές που υπήρχαν λόγω στιγμιαιών τραυματιστών και στην ουσία οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν ποτέ ρυθμό με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες.

Πέρα από την αναγκαστική αλλαγή του Βασίλη Ρόβα, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 20' και αποχώρησε κλαίγοντας, δεν έγινε τίποτε άλλο αξιοσημείωτο στο πρώτο μέρος, αφού οι δύο ομάδες μπόρεσαν μόνο να απειλήσουν μέσω κάποιων στατικών φάσεων κι αυτό χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου 45λεπτου ανήκε στους Αρκάδες, όταν ο Φρίμπονγκ έκανε την σέντρα στο 42', ο Κεδίκογλου πήρε την κεφαλιά από καλή θέση, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα ο Αστέρας B' Aktor μπήκε πιο καλά στο παιχνίδι, πίεσε και βρήκε το 0-1 στο 58', μετά από ωραία συνεργασία των Κεδίκογλου, Φρόκου και Φρίμπονγκ, με τον τελευταίο να τελειώσει σωστά την φάση και να πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα με την φανέλα των Αρκάδων.

Ο Καμπανιακός προσπάθησε να απειλήσει για να μειώσει το σκορ, όμως δυσκολευόταν να πλησιάσει την εστία του Αστέρας B' Aktor με καλές προοπτικές. Η πιο καλή του στιγμή ήταν μία παράλληλη σέντρα στο 71', με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

Προς το τέλος του αγώνα, συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό, οι Αρκάδες έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Αλμύρα, όμως μπόρεσαν να κρατήσουν το 0-1 μέχρι το τέλος. Μάλιστα εκείνοι έχασαν μία τρομερή ευκαιρία με τον Σιμόνο λίγο πρις το τέλος για να κλειδώσουν το ματς και ο Καμπανιακός μία καλή στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Χατζηεμμανουήλ να μπλοκάρει.

Ενδεκάδες:

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Καράδαλης, Ντουμάνης, Σαρβανίδης, Πολύζος (78′ Κεσίδης), Τσαπακίδης, Γαρύφαλλος, Ανανιάδης (78′ Αλμπάνης), Ρόβας (20′ λ.τ Δερμιτζάκης).

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Γρόζντανιτς, Αλμύρας, Μπουλούλης, Κεδίκογλου (60′ Σιμόνι), Φρόκου, Γραμμένος, Φρίμπονγκ.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 1/11

Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0

Κυριακή 2/11

Καμπανιακός - Αστέρας Aktor B' 0-1

Αναγ. Καρδίτσας - Ηρακλής 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα (15:00)

Η βαθμολογία (8 αγώνες)

Ηρακλής 18 Νίκη Βόλου 17 Αναγ. Καρδίτσας 17 Αστέρας Aktor Β' 17 ΠΑΟΚ Β' 10 Νέστος Χρυσ. 8 Καμπανιακός 7 Καβάλα 5 Μακεδονικός 5 Γιάννινα 4

*ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Η 9η αγωνιστική (9/11)