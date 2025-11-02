Με γκολ (κεφαλιά) του Βοϊλη στο 83ο λεπτό, ο Πανιώνιος έκαμψε την αντίσταση της Ελλάς και έφυγε με το διπλό (1-2) από τη Σύρο, όντας πλέον στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα.

Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιώνιο! Ο «Ιστορικός» πήρε ένα πολύ σπουδαίο και δύσκολο διπλό με 1-2 στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, απέναντι στην αξιόμαχη Ελλάς Σύρου, και μείωσε στους 2 πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2, Καλαμάτα.

Ο Βοϊλης με κεφαλιά ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη, που είχε τις στιγμές της στο ματς αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο φινάλε (83') για να επικρατήσει των Συριανών που είχαν καλή παρουσία στο παιχνίδι και μάλιστα προηγήθηκαν νωρίς (4') με τον Προβυδάκη.

Το ματς:

Μόλις στο 4ο λεπτό οι γηπεδούχοι σόκαραν τον «Ιστορικό», καθώς ο Προβυδάκης με καταπληκτική ενέργεια και σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Γιαννακόπουλου για το 1-0.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και να απειλήσει, και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα στο 39'. Έπειτα από βαθιά μπαλιά, η μπάλα έφτασε στον Μόρσεϊ και εκείνος με κοντινό τελείωμα έγραψε το 1-1. Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους λίγο έλειψε να έρθει... τούμπα το ματς, αλλά ο Γκίνης απέκρουσε εντυπωσιακά το βολέ του Παπαγεωργίου.

Στο 63' και πάλι ο ίδιος παίκτης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, ωστόσο το σουτ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια των γηπεδούχων, ενώ στο 71' ο Γιακόβλεφ σημάδεψε την οριζόντια δοκό του Γκίνη! Τελικά, η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρήκε το γκολ της ανατροπής που τόσο έψαχνε, από στημένη φάση. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κολοβού, ο Βοϊλης νίκησε τους πάντες στον αέρα και διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στο 83'.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Χνάρης, Σταματούλας, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Τσιαντούλας, Γιάκος, Βερνάρδος, Κόλα, Σαντάνα

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντε, Στούπης, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου, Μωραΐτης

Superleague 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Μαρκό 1-1

Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω - Χανιά, 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 20β.

2. Πανιώνιος 18β.

3. Athens Kallithea 13β.

4. Ολυμπιακός Β' 13β.

5. Μαρκό 13β.

6. Ελλάς Σύρου 9β.

7. Χανιά 6β.

8. Αιγάλεω 6β.

9. Ηλιούπολη 4β.

10. Παναργειακός 3β.