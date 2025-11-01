Η Μαρκό άντεξε στην πίεση της ανώτερης Athens Kallithea και έφυγε από το «Ελ Πάσο» με το βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Δοκάρι στο 90' ο Γκέζος.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η «μάχη» μεταξύ της Athens Kallithea με τη Μαρκό στο «Ελ Πάσο». Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου προηγήθηκε, η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου ισοφάρισε σε 1-1 και πίεσε για την ανατροπή, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φύγουν από την Καλλιθέα με το βαθμό της ισοπαλίας. Ισόβαθμα τα δυο κλαμπ στη «μάχη» τους για την τετράδα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Στο πρώτο μέρος η Μαρκό ήταν ανώτερη και βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 30ο λεπτό ο Οικονομίδης απέφυγε εντυπωσιακά τον Ινσούα, γύρισε την μπάλα, από επέμβαση του Παπαδόπουλου η μπάλα στρώθηκε στον Μίλερ, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα σε κενή εστία για το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος η Athens Kallithea ήταν ανώτερη και πρέσαρε για την ανατροπή. Στο 47' ο Αυγερινός απέκρουσε το σουτ του Βασιλόγιαννη, στο 54' ο Γκέζος αστόχησε με κεφαλιά στο 59' ο κίπερ των φιλοξενούμενων μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από πλασέ του Καντίγιο.

Ο Γερολέμου μπήκε στο ματς στο 63' και στο 66' έφερε το ματς στα ίσα. Ο Καντίγιο κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα, την έσπασε στον Κύπριο μεσοεπιθετικό, ο οποίος ευνοήθηκε από μια κόντρα και πλάσαρε για το 1-1.

Στο 90' η Athens Kallithea έφτασε εκατοστά από την ανατροπή, καθώς ο Γκέζος με προβολή έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τέλους.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Πασαλίδης, Ματίγια, Βασιλόγιαννης (88′ Σαρδέλης), Ινσούα (46′ Φροσύνης), Μεταξάς (34′ λ.τ Σαταριάνο), Γκολφίνος (88′ Παϊσάο), Μαυριάς (63′ Γερολέμου), Καντίγιο, Γκέζος, Ντεντάκης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Σμάλης, Κυριακίδης (79′ Κωνσταντακόπουλος), Στάμου, Φατιόν, Μεντόσα (54′ Αλεξόπουλος), Οικονομίδης (65′ Ντέντλερ), Μπουσάι, Μιούλερ (79′ Παυλίδης), Σεμπά.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

8η αγωνιστική

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Athens Kallithea – Mαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 15:00

Oλυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη 15:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 13:00

Aιγάλεω -Χανιά 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 17

2. Πανιώνιος 15

3. Ολυμπιακός Β 13

4. Athens Kallithea 13

5. Μαρκό 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 6

8. Χανιά 6

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1