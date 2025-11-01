Η πρωτοπόρος του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, Καλαμάτα, συνέτριψε τον Παναργειακό στην Παραλία με 5-1 και την ίδια ώρα η Ηλιούπολη υπέταξε τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη με 3-2.

Η Καλαμάτα μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη επέστρεψε στα τρίποντα, καθώς συνέτριψε στην Παραλία τον ουραγό του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, Παναργειακό με 5-1. Σταθερά στην κορυφή η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, στο +5 από τον Ιστορικό, ο οποίος έχει ματς λιγότερο και την Κυριακή (2/11) θα αντιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου, εκτός έδρας.

Οι Μεσσήνιοι πήραν προβάδισμα δυο γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο του αγώνα, καθώς στο 4ο λεπτό ο Λεμονής άνοιξε το σκορ και στο 14' ο Παμλίδης διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Ο Μιράντα «τελείωσε» το παιχνίδι με δυο γκολ στο 22' και στο 39', ενώ στο 45+1' ο Φοκάμ μείωσε σε 4-1.

To δεύτερο μέρος κύλησε στο... ρελαντί με τη Μαύρη Θύελλα να βρίσκει εν τέλει ακόμα ένα γκολ, στο 90+4' με τον Κωτσόπουλο για το τελικό 5-1.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Λεμονής, Γκάμα, Μιράντα (70′ Σιλά), Μορέιρα (46′ Κωτσόπουλος), Παμλίδης (46′ Σπυράκος).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου (70′ Τσιράκης), Σίντικ, Κάμγκα (46′ Αρμένης), Ζησούλης, Νικολετόπουλος, Πάππα, Κότζα, Κονέ (70′ Ναλιτζής), Φοκάμ, Πέτροβιτς (46′ Κατσούλης).

Oλυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη 2-3

Ο 6ος προπονητής της Ηλιούπολης στην τρέχουσα σεζόν... έσπασε το «ρόδι» και πήρε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς! Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων στο πρώτο ματς της επιστροφής του Θωμά Γράφα υπέταξε τον Ολυμπιακό στο Ρέντη με 3-2. Τριπλή ισοβαθμία στο όριο των Play Off μεταξύ Πειραιωτών, Μαρκό και Athens Kallithea.

Ο Τσουμάνης έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων στους φιλοξενούμενους πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού (14' και 29'), όμως οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν δυο γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Γκοτζαμανίδη (42') και Μπιλάλ (45+3').

Τελικά η «μπίλια»... κάθισε στο διπλό, καθώς στο 57' ο Κωστούλας έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ηλιούπολη, η οποία διαχειρίστηκε το σκορ της μέχρι το φινάλε και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση.

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Αλαφάκης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Κεϊτά, Αργυρίου.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα, Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Θωμαΐδης, Κρέτσι, Τσουμάνης (63′ Κεραμίδας), Σουντουρά, Ζαφειράκης, Χριστόπουλος.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

8η αγωνιστική

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Athens Kallithea – Mαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Oλυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 13:00

Aιγάλεω -Χανιά 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 15

3. Μαρκό 13

4. Ολυμπιακός Β' 13

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 6

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3