Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Ηλιούπολης ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση, αφού ο Έλληνας τεχνικός παραιτήθηκε μία μέρα πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε την παραίτηση του προπονητή Απόστολου Χαραλαμπίδη, μόλις μία μέρα πριν από το κρίσιμο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ (29/10, 15:30, COSMOTE SPORT 2HD)

Η θητεία του Χαραλαμπίδη στον πάγκο της ομάδας ήταν ιδιαίτερα σύντομη, καθώς μετά από δύο μόλις αγώνες αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία. Η ομάδα θα αγωνιστεί απέναντι στην Ένωση με υπηρεσιακό προπονητή, ο οποίος θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα στον πάγκο.

Η Ηλιούπολη φέτος μετρά ήδη πέντε προπονητικές αλλαγές, αφού πέρασαν από την ομάδα οι Στεφανίδης, Γκουτσίδης, Κουδούνης (υπηρεσιακός) και Μπαδήμας, πριν από την πρόσληψη του Χαραλαμπίδη.και η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση στο Β’ όμιλο της Super League 2, με μόλις έναν βαθμό μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη έκανε δεκτή την παραίτηση του προπονητή Απόστολου Χαραλαμπίδη. Τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του»

