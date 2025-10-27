Ηλιούπολη - ΑΕΚ: Οι καφετέριες από τις οποίες θα πωλούνται τα εισιτήρια
Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα των νοτίων προαστίων ενημέρωσε για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, τα οποία κοστολογούνται στα 20 ευρώ.
Αναλυτικά:
«Η προπώληση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ έχει ξεκινήσει.
Εισιτήρια μπορείτε να αγοράσετε από τα παρακάτω καταστήματα:
Indigo Cafe (Βύρωνος 3, Ηλιούπολη)
Venci Cafe (Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 100, Ηλιούπολη)
Τιμή εισιτηρίου: 20€».
