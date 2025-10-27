Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων για το ματς Ηλιούπολη - ΑΕΚ.

Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα των νοτίων προαστίων ενημέρωσε για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, τα οποία κοστολογούνται στα 20 ευρώ.

Αναλυτικά:

«Η προπώληση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ έχει ξεκινήσει.

Εισιτήρια μπορείτε να αγοράσετε από τα παρακάτω καταστήματα:

Indigo Cafe (Βύρωνος 3, Ηλιούπολη)

Venci Cafe (Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 100, Ηλιούπολη)

Τιμή εισιτηρίου: 20€».



