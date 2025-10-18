Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β': Τα highlights του ματς (vid)
Ο Ηρακλής πήρε σπουδαίο τρίποντο και συνεχίζει στην κορυφή του βορείου Ομίλου της Super League 2. Ο Γηραιός βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον ΠΑΟΚ Β', στο Καυτανζόγλειο, όμως έκανε την ανατροπή και πανηγύρισε τη νίκη με 2-1.
Μόλις στο 1ο λεπτό ο Στουρνάρας έκανε λάθος πάσα, ο Καλόγηρος έκλεψε την μπάλα και ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Χάμοντ. Ο Μύθου εκτέλεσε το πέναλτι στο 3ο λεπτό και άνοιξε το σκορ.
Στο 14ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση φάουλ η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή και από κοντά ο Παναγιωτίδης με προβολή ισοφάρισε σε 1-1. Στο 18΄ο Κυνηγόπουλος με διπλή προσπάθεια αρχικά νικήθηκε από τον Νικολακούλη και εν συνεχεία σημάδεψε το δοκάρι.
Στο 69' ο Ηρακλής βρήκε το γκολ της ανατροπής, καθώς εκμεταλλεύτηκε ξανά στατική φάση. Αυτή τη φορά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Κούστα, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το τελικό 2-1.
