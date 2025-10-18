Με γκολ του Κριστιάν Κούστα στο 70', ο Ηρακλής έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ Β' με 2-1 και παρέμεινε στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Superleague 2.

Τη μοναξιά της κορυφής στον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2 απολαμβάνει και θα απολαμβάνει μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής ο Ηρακλής. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στο «Καυταντζόγλειο» και έφτασε τους 16 βαθμούς στο πρωτάθλημα, κάνοντας την 5η της νίκη, με «χρυσό» σκόρερ τον Κριστιάν Κούστα στο 70ο λεπτό.

Το ματς:

Μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα, ο Καλόγηρος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του κίπερ των γηπεδούχων, ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Μύθου ανέλαβε και με ψύχραιμη εκτέλεση άνοιξε το σκορ στο 3'. Παρά την ψυχρολουσία, ο «Γηραιός» απάντησε άμεσα. Ύστερα από γέμισμα, ο Μάναλης έκανε το σουτ και ο Παναγιωτίδης σχεδόν εξ' επαφής ισοφάρισε σε 1-1 στο 14'. Μάλιστα, τρία λεπτά μετά λίγο έλειψε να γίνει ολική ανατροπή, όμως το σουτ του Κυνηγόπουλου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ Β΄ με σωστά μαρκαρίσματα κράτησε τον Ηρακλή μακριά από την περιοχή του. Μέχρι και το 70ο λεπτό. Τότε, και πάλι από γέμισμα, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Κούστα (πέρασε ως αλλαγή) και με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 2-1, αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το φινάλε, για την 5η νίκη των γηπεδούχων στη λίγκα.

Οι εντεκάδες:

Ηρακλής: Στουρνάρας, Χάμοντ, Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντοβεντάν, Γιαννούτσος, Βιτλής, Παναγιωτίδης, Ουές, Μαχαίρας, Μάναλης

ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Κοσίδης, Πασαχίδης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Κωττάς, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου, Μπάλντε, Μούστμα, Μύθου

Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Νίκη Βόλου - Καβάλα, 16:00

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός, 16:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας AKTOR Β', 14:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός, 14:00

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 16β.

2. Νίκη Βόλου 12β.

3. Αστέρας AKTOR Β' 11β.

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10β.

5. Καβάλα 5β.

6. Μακεδονικός 5β.

7. Νέστος Χρυσούπολης 4β.

8. Καμπανιακός 4β.

9. ΠΑΟΚ Β' 4β.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1β.