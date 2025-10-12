Ανακοίνωση με «πυρ» προς την διαιτησία αλλά και τους εμπλεκόμενους εξέδωσε η Μαρκό, μετά το εντός έδρας 1-1 με την Ελλάς Σύρου (11/10).

Με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Σεμπά, να σκοράρει στο 59ο λεπτό, η Μαρκό έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην αξιόλογη Ελλάς Σύρου, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) για την 5η αγωνιστική της Superleague 2.

Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, τόσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όσο και στο προηγούμενο με τον Πανιώνιο, αποφασίζοντας έτσι να εκδώσουν ανακοίνωση. Ένα κείμενο στο οποίο ρίχνουν «πυρ» παντού, γράφοντας χαρακτηριστικά πως η διαιτησία ελέγχεται «από τους στοιχηματζίδες και τα παράκεντρα».

Στο τέλος μάλιστα, κάνει λόγο για ντροπή, τοξικότητα και υπονόμευση του υγιούς ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση:

Ποιος ελέγχει τη διαιτησία; Οι στοιχηματζήδες και τα παράκεντρα;

Προς τις αρμόδιες Αρχές του ποδοσφαίρου και την Εισαγγελία!

Είμαστε αποδέκτες, επί δύο συνεχείς αγωνιστικές στο γήπεδό μας, μιας διαιτησίας απαράδεκτης, προκλητικής και σφαγιαστικής - σε βαθμό που να δημιουργούνται εντυπώσεις ότι είναι κατευθυνόμενη και πως η Μαρκό έχει στοχοποιηθεί από κέντρα και παράκεντρα!

Σε τρία εντός έδρας παιχνίδια, η ομάδα μας έχει δεχθεί 14 κίτρινες κάρτες, ενώ στον πάγκο οι διαιτητές έχουν δείξει 5 κόκκινες! Σαν να είναι η Μαρκό μια ομάδα ποινικών και του υποκόσμου!

Στον αγώνα με τον Πανιώνιο, ο διαιτητής έδινε πέναλτι μέχρι να σημειώσουν γκολ, ενώ απέναντι στην Ελλάς Σύρου μας ακύρωσε κανονικό τέρμα, μας «γέμισε» κάρτες - εξοντώνοντας το ρόστερ μας και για τα επόμενα παιχνίδια -, έδωσε όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις ανάποδα, προστάτευσε τους παίκτες της αντιπάλου χαρίζοντας τουλάχιστον τέσσερις δεύτερες κίτρινες κάρτες που ισοδυναμούσαν με αποβολές, ενώ απέβαλε τον προπονητή μας αναίτια και με σκοπιμότητα.

Ο Α’ επόπτης, δε, άφησε τρεις φάσεις οφσάιντ υπέρ της Σύρου σε κραυγαλέες περιπτώσεις, ξεκάθαρες διά γυμνού οφθαλμού!

Αυτή η εικόνα της ντροπής, που υπονομεύει τις υγιείς δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και συντηρεί την τοξικότητα και τα θλιβερά απομεινάρια του χθες, μας υποχρεώνει να απευθύνουμε το σαφές και ξεκάθαρο ερώτημα προς τις Αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, τους αρμόδιους φορείς αλλά και την Εισαγγελία:

Ποιος ελέγχει τη διαιτησία; Οι στοιχηματζήδες και τα παράκεντρα;