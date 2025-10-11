Η Ελλάς Σύρου προηγήθηκε στην έδρα του Μαρκό, όμως ο αρχηγός Σεμπά ισοφάρισε σε 1-1 και έσωσε το βαθμό για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.

Το Μαρκό απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι «σκληρό καρύδι». Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου βρέθηκε να χάνει εντός έδρας από την Ελλάς Σύρου, όμως ο αρχηγός Σεμπά είχε την «απάντηση» και... χάρισε σητν ομάδα του το βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Οι Νησιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 11', όταν έπειτα από απόκρουση του Αυγερινού ο Βερνάρδος σκόραρε στην επαναφορά, όμως ο άλλοτε εξτρέμ των Ολυμπιακού, Ιωνικού και Πανιωνίου με δυνατό σουτ στο 59' έκανε το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε, παρά την πιέση των γηπεδούχων.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Σμάλης (69′ λ.τ Κωνσταντακόπουλος), Κυριακίδης (77′ Οικονομίδης), Στάμου, Φατιόν, Σεμπά (89′ Καλλέργης), Ντέντλερ, Αλεξόπουλος, Μπουσάι (46′ Μεντόσα), Μιούλερ (77′ Μπλανκ Καζάου).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Σταματούλλας, Βλάχος (62′ Ζάχι), Γκέζος, Ζαφείρης, Νάτσος (87′ Γώγος), Τσιαντούλας (62′ Προβυδάκης), Γιακος (62′ Γαρουφαλιας), Βεναρδος, Νινο (56′ Λιούμης), Τριμμάτης.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

5η αγωνιστική

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Καλαμάτα - Αιγάλεω 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 1-1

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Παναργειακός - Χανιά 14:00

Πανιώνιος - Ηλιούπολη 14:00

Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β' 14:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 13 *

2. Athens Kallithea 9

4. Πανιώνιος 8

4. Μαρκό 8*

------------------------------

5. Ολυμπιακός Β' 7

6. Ελλάς Σύρου 5 *

7. Αιγάλεω 5*

8. Παναργειακός 2

9. Χανιά 1

10. Ηλιούπολη 1

*Ματς περισσότερο