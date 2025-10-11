Μαρκό - Ελλάς Σύρου 1-1: Ο Σεμπά «έσωσε» το βαθμό για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου
Το Μαρκό απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι «σκληρό καρύδι». Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου βρέθηκε να χάνει εντός έδρας από την Ελλάς Σύρου, όμως ο αρχηγός Σεμπά είχε την «απάντηση» και... χάρισε σητν ομάδα του το βαθμό της ισοπαλίας (1-1).
Οι Νησιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 11', όταν έπειτα από απόκρουση του Αυγερινού ο Βερνάρδος σκόραρε στην επαναφορά, όμως ο άλλοτε εξτρέμ των Ολυμπιακού, Ιωνικού και Πανιωνίου με δυνατό σουτ στο 59' έκανε το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε, παρά την πιέση των γηπεδούχων.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Σμάλης (69′ λ.τ Κωνσταντακόπουλος), Κυριακίδης (77′ Οικονομίδης), Στάμου, Φατιόν, Σεμπά (89′ Καλλέργης), Ντέντλερ, Αλεξόπουλος, Μπουσάι (46′ Μεντόσα), Μιούλερ (77′ Μπλανκ Καζάου).
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Σταματούλλας, Βλάχος (62′ Ζάχι), Γκέζος, Ζαφείρης, Νάτσος (87′ Γώγος), Τσιαντούλας (62′ Προβυδάκης), Γιακος (62′ Γαρουφαλιας), Βεναρδος, Νινο (56′ Λιούμης), Τριμμάτης.
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
5η αγωνιστική
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
- Καλαμάτα - Αιγάλεω 1-1
- Μαρκό - Ελλάς Σύρου 1-1
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
- Παναργειακός - Χανιά 14:00
- Πανιώνιος - Ηλιούπολη 14:00
- Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β' 14:00
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 13 *
2. Athens Kallithea 9
4. Πανιώνιος 8
4. Μαρκό 8*
------------------------------
5. Ολυμπιακός Β' 7
6. Ελλάς Σύρου 5 *
7. Αιγάλεω 5*
8. Παναργειακός 2
9. Χανιά 1
10. Ηλιούπολη 1
*Ματς περισσότερο
