Η Μαρκό ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τους αρχηγούς της ομάδας, Μπάμπη Παυλίδη και Άντονι Φατιόν.

Τόσο ο Μπάμπης Παυλίδης, όσο και ο Άντονι Φατιόν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και την επόμενη χρονιά με τη φανέλα της Μαρκό, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος της Superleague 2 με ανακοίνωση του.

Αυτή θα είναι η τέταρτη σεζόν στην ομάδα για τον έμπειρο Έλληνα μέσο, ο οποίος φέτος πέτυχε 1 γκολ σε 22 εμφανίσεις και η τρίτη για τον 34χρόνο κεντρικό αμυντικό που τη σεζόν που μας πέρασε σημείωσε 18 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρκό:

Η ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με δύο από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ της, οι οποίοι αποτελούν εκ των αρχηγών της ομάδας μας. Ο λόγος για τον Μπάμπη Παυλίδη και τον Φατιόν Άντονι.

Οι δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στα γραφεία του συλλόγου, τα βρήκαν σε όλα με τη διοίκηση και υπέγραψαν τα νέα τους συμβόλαια, επιβεβαιώνοντας την κοινή επιθυμία για τη συνέχιση της επιτυχημένης τους πορείας στα «πράσινα».

Μπάμπης Παυλίδης: Για 4η χρονιά στο «σπίτι» του

Ο Μπάμπης Παυλίδης θα φορά τη φανέλα της Μαρκό για 4η συνεχόμενη χρονιά. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στην ιστορική άνοδο της ομάδας στη Superleague 2 πριν από δύο χρόνια, γεγονός που πιστοποιούν τα 17 γκολ που σημείωσε σε 31 ματς στη Γ’ Εθνική. Πέρυσι, συνέχισε να αποτελεί ηγετική μορφή εντός και εκτός γηπέδου, πραγματοποιώντας 18 συμμετοχές (1 γκολ) στο πρωτάθλημα και 4 εμφανίσεις στο Κύπελλο Ελλάδας.

Φατιόν Άντονι: Εμπειρία και προσωπικότητα για 3η σεζόν

Ο Φατιόν Άντονι διανύει πλέον την 3η του χρονιά στη Μαρκό. Ο 34χρονος μέσος και κεντρικός αμυντικός είχε επίσης σπουδαία συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου πριν από δύο χρόνια, ενώ η περσινή του παρουσία στη Superleague 2 ήταν καταλυτική. Με την τεράστια εμπειρία του βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα, καταγράφοντας 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Ευχόμαστε και στους δύο αρχηγούς μας υγεία, δύναμη και νέες μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα μας!

Λίγο πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές, ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες των συμβολαίων παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ, Αντώνη Πίκουλα, και του αντιπροέδρου, Φώτη Πίκουλα, με τους οποίους οι δύο αρχηγοί αποθανατίστηκαν στο σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο.