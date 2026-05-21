Η Μαρκό ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χαβιέρ Μεντόσα.

Μετά τους Μπάμπη Παυλίδη και Άντονι Φατιόν και ο Χαβιέρ Μεντόσα θα συνεχίσει να αγωνίζονται την επόμενη χρονιά με τη φανέλα της Μαρκό, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος της Superleague 2 με ανακοίνωση του.

Ο έμπειρος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός κατέγραψε τη περασμένη σεζόν 22 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα και δύο γκολ, ένα στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο και ένα στο Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρκό:

Ο έμπειρος αριστεροπόδαρος άσος αποτέλεσε έναν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές και καταλυτικούς παράγοντες στην ιστορική περσινή πορεία της ομάδας μας. Στην παρθενική εμφάνιση της Μαρκό στη Super League 2, όπου κατακτήθηκε η τιμητική 3η θέση, ο Μεντόσα δήλωσε «παρών» σε 22 αναμετρήσεις σε Πρωτάθλημα (17/1) και Κύπελλο Ελλάδας (5/1), σημειώνοντας μάλιστα 2 σημαντικά γκολ κόντρα σε ΑΕΛ και Πανιώνιο.

Με την τεράστια εμπειρία του από τα γήπεδα της Αργεντινής, της ελληνικής Super League 1 (58 συμμετοχές και 7 γκολ με Παναιτωλικό και Ιωνικό) και της Κύπρου (ΑΕΛ Λεμεσού), ο Χαβιέρ Μεντόσα θα συνεχίσει να προσφέρει την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και το ηγετικό του προφίλ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η παραμονή του Αργεντινού άσου, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες ανανεώσεις των Μπάμπη Παυλίδη, Άντονι Φατιόν και Σέμπα, επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόθεση της διοίκησης για τη διατήρηση του ποιοτικού κορμού και αποδεικνύει έμπρακτα τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει η ΠΑΕ Μαρκό για πρωταγωνιστική πορεία στη Super League 2.