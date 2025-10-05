Ιστορική πρεμιέρα για την Ελλάς Σύρου στο νέο της γήπεδο (vid)

Για πρώτη φορά όσον αφορά το πρωτάθλημα της Superleague 2, η Ελλάς Σύρου αγωνίστηκε στο νέο της γήπεδο!

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα (5/10) για τη Σύρο αλλά και τις Κυκλάδες. Η Ελλάς Σύρου υποδέχθηκε τον Παναργειακό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Το ματς αυτό αποτέλεσε την πρεμιέρα, την επίσημη πρώτη των Συριανών, στο νέο, ανακαινισμένο γήπεδο της Ερμούπολης, παρουσία μάλιστα αρκετού κόσμου.

Η διοίκηση της Ελλάς έκανε αγώνα δρόμου το περασμένο καλοκαίρι και εν τέλει κατάφερε να προσφέρει στον κόσμο και φυσικά στους ποδοσφαιριστές της, ένα γήπεδο «στολίδι» για όλες τις Κυκλάδες.

Δείτε εδώ το νέο γήπεδο της Ελλάς Σύρου:

