Η ΔΕΑΒ τιμώρησε το Αιγάλεω με ποινή μιας αγωνιστικής για ρίψεις μπουκαλιών στο παιχνίδι με τη Μαρκό.

Χωρίς φιλάθλους θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αιγάλεω με τον Πανιώνιο για την 6η αγωνιστική της Super League 2. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε το Σίτι με ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων θυρών, για ρίψεις μπουκαλιών ερού, μπύρας και ούζου στο παιχνίδι με τη Μαρκό.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Αιγάλεω

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της Super League 2

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 – ΠΑΕ ΓΣ ΜΑΡΚΟ, που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Στ. Μαυροθαλασσίτης» στις 28/09/2025 για την 3η αγωνιστική της Super League 2, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της ομάδας του Αιγάλεω από τη Θύρα 12 εκσφενδόνισαν, από την κερκίδα προς τον αγωνιστικό χώρο, δυο (2) μεταλλικά κουτιά μπύρας και ένα (1) άδειο γυάλινο μπουκάλι ούζο, περαιτέρω δε, κατά την αποχώρηση των παικτών της ομάδας τους μετά τη λήξη του αγώνα, εκσφενδόνισαν εναντίον τους περί τα δέκα (10) μπουκάλια γεμάτα με νερό και δύο (2) κουτιά μπύρας αλουμινένια, έμφορτα περιεχομένου,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 39/2025 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει. Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024».