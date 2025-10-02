Οπαδοί του Αιγάλεω εξέδωσαν άκρως επιθετική ανακοίνωση κατά της διοίκησης της ΠΑΕ, την οποία κατηγόρησαν για στοιχηματισμό.

«Μπαρούτι» μυρίζει στις τάξεις του Αιγάλεω. Οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας με ανακοίνωση τους εξαπέλυσαν επίθεση στη διοίκηση του κλαμπ, την οποία κατηγόρησαν πως βγάζει λεφτά στην «πλάτη» του συλλόγου μέσω στοιχημάτων!

Το Σίτι σε τρεις αγωνιστικές της Super League 2 έχει πάρει ένα βαθμό, ενώ έχει δυο ήττες στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, από ΑΕΚ και Ελλάς Σύρου.

Θυμίζουμε πως αντίστοιχη ανακοίνωση είχαν βγάλει οι οπαδοί του Αιγάλεω και μετά την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα, στα Play Off της Super League 2, της περασμένης σεζόν.

Η ανακοίνωση των οπαδών του Αιγάλεω

«Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

Άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Έχουμε καταλάβει από καιρό τις βλέψεις σας για την ομάδα και ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το κέρδος σας, αδιαφορώντας για το λαό του ΑΙΓΑΛΕΩ και τη μεγάλη του ιστορία. Πλέον όμως όλος ο κόσμος του ΑΙΓΑΛΕΩ ξέρει τι είδους “διοίκηση” είστε, βγάζοντας λεφτά μέσω στοιχημάτων πάνω στις πλάτες της ομάδας μας,Έφτασε επιτέλους όμως η ώρα της αντίδρασης, και πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, μικροί και μεγάλοι, για το καλό και την ελευθέρια του ΑΙΓΑΛΕΩ.

Καλούμε ΟΛΟ τον κόσμο του Αιγάλεω σε γενική συνέλευση τη Δευτερά 6/10 στις 20:00, στο σύνδεσμο μας!

ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΙΧΑΘΕΙ, ΠΑΡΤΕ ΔΡΟΜΟ!!

ΑΙΓΑΛΕΑΡΑ ΘΥΡΑ 12».