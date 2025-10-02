Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τον Νίκο Μπαδήμα, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση ο σύλλογος, ο νέος τεχνικός της Ηλιούπολης είναι ο έμπειρος κόουτς Νίκος Μπαδήμας.

Ο έμπειρος τεχνικός, με παρελθόν στους πάγκους του ΠΑΣ Γιάννινα, Μαρκό και του Εργοτέλη, θα καθοδηγήσει την Ηλιούπολη στην Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Μπαδήμα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο έμπειρος τεχνικός έχει διατελέσει προπονητής του Εργοτέλη, της Κοζάνης, της ΜΑΡΚΟ και του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο κύριος Μπαδήμας, θα πλαισιώνεται από το εξής τεχνικό επιτελείο, το οποίο αποτελείται από τον γυμναστή Γιώργο Κουδούνη, τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Σίτο και τον φυσιοθεραπευτή Θανάση Μάνικα. Καλωσορίζουμε τον Νίκο Μπαδήμα στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».