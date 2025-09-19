Superleague 2: Πρώην παίκτης του Άγιαξ υπέγραψε στη Ηλιούπολη!

Ο Ολλανδός αμυντικός, Ρούμπεν Χόγκενχουτ που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άγιαξ και Ουτρέχτη υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ηλιούπολη

Με τα χρώματα της Ηλιούπολης θα αγωνίζεται τη επόμενη σεζόν ο Ολλανδός αμυντικός, Ρούμπεν Χόγκενχουτ. Ο 26χρόνος οπισθοφύλακας έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Άγιαξ και στην Ουτρέχτη, ενώ τη περασμένη χρονιά αγωνιζόταν στη Κύπρο για λογαριασμό της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ruben Hoogenhout!

Ο σκληροτράχηλος 26χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Abcoude Jgd, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες του Ajax, Utrecht και στην πολωνική Miedz Legnica. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην Κύπρο, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!