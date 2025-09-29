Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα: Ο Ελ Καντούσι υπέγραψε το ντέρμπι
Η Καβάλα πήρε το τοπικό ντέρμπι με τον Νέστο Χρυσούπολης εκτός έδρας.
Ο Ελ Καντούσι με σουτ στο 63' πέτυχε το γκολ που έδωσε τη νίκη στην Καβάλα, η οποία ήταν και η πρώτη της στη διοργάνωση.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Αντεσίνα, Κωστίκα, Τσίκος, Ντοναλντόνι.
Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Ξυγκόρος, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Ερνάντεζ, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Σταμούλης (58′ Ελ Καντούσι), Γαβριηλίδης.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 2-4
Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β 1-1
Κυριακή 28/9
Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-3
Καμπανιακός - Ηρακλής 0-1
Δευτέρα 29/9
Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 0-1
Η βαθμολογία του Βορείου Ομίλου
1. Νίκη Βόλου 9
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6
3. Ηρακλής 7
4. Αστέρας Τρίπολης Β 5
-------------------------------------
5. Μακεδονικός 4
6. ΠΑΟΚ Β 3
7. Καβάλα 3
8. Νέστος Χρυσούπολης 3
9. Καμπανιακός 3
10. ΠΑΣ Γιάννινα 0
Η τέταρτη αγωνιστική
Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός
Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης
Καβάλα - Μακεδονικός
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Τρίπολης Β
