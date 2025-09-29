Η Καβάλα πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Super League 2, αφού λύγισε με 1-0 στο τοπικό ντέρμπι τον Νέστο Χρυσούπολης.

Η Καβάλα πήρε το τοπικό ντέρμπι με τον Νέστο Χρυσούπολης εκτός έδρας.

Ο Ελ Καντούσι με σουτ στο 63' πέτυχε το γκολ που έδωσε τη νίκη στην Καβάλα, η οποία ήταν και η πρώτη της στη διοργάνωση.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Αντεσίνα, Κωστίκα, Τσίκος, Ντοναλντόνι.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Ξυγκόρος, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Ερνάντεζ, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Σταμούλης (58′ Ελ Καντούσι), Γαβριηλίδης.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 2-4

Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β 1-1

Κυριακή 28/9

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-3

Καμπανιακός - Ηρακλής 0-1

Δευτέρα 29/9

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 0-1

Η βαθμολογία του Βορείου Ομίλου

1. Νίκη Βόλου 9

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

3. Ηρακλής 7

4. Αστέρας Τρίπολης Β 5

-------------------------------------

5. Μακεδονικός 4

6. ΠΑΟΚ Β 3

7. Καβάλα 3

8. Νέστος Χρυσούπολης 3

9. Καμπανιακός 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Η τέταρτη αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός

Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα - Μακεδονικός

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Τρίπολης Β

