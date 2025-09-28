Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0: Επιστροφή στις νίκες με «σφραγίδα» Μεταξά
Μετά από τρεις ήττες σε δύσκολο πρόγραμμα κόντρα σε Παναθηναϊκό, Πανιώνιο και ΟΦΗ η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου στο πρώτο ματς της το «Ελ Πάσο» για τη Super League 2 επικράτησε της Ελλάς Σύρου με 1-0.
Tη διαφορά έκανε το γκολ του Δημήτρη Μεταξά, με σουτ στο 17ο λεπτό. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Κώστα Μπράτσου διαχειρίστηκε το προβάδισμα της και πήρε το τρίποντο που είχε ανάγκη, ώστε να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Πασαλίδης, Ματίγια (46′ Πανάγου), Σαρδέλης (65′ Παϊσάο), Ινσούα, Μεταξάς (88′ Βασιλόγιαννης), Φροσύνης (65′ Μαυριάς), Σαταριάνο, Καντίγιο (70′ Γερολέμου), Κ. Γκέζος, Ντεντάκης.
Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Σταματούλλας, Βλάχος, Χ. Γκέζος, Προβυδάκης (65′ Νίνο), Νάτσος, Τσιαντούλας, Γιάκος (76′ Λιούμης), Κόλα, Καλός (46′ Βερνάρδος), Τριμμάτης (76′ Μούντριχας).
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
- Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
- Ολυμπιακός Β' - Χανιά 16:00
- Αιγάλεω - Μαρκό 17:00
- Καλαμάτα - Ηλιούπολη 17:00
Η βαθμολογία
- Πανιώνιος 7
- Athens Kallithea 6
- Καλαμάτα 6
- Ολυμπιακός Β' 4
- Μαρκό 3
- Παναργειακός 2
- Ελλάς Σύρου 1
- Ηλιούπολη 1
- Χανιά 1
- Αιγάλεω 1
