Η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες, καθώς στο πρώτο της παιχνίδι στο «Ελ Πάσο» για τη Super League 2 επικράτησε της Ελλάς Σύρου με 1-0.

Μετά από τρεις ήττες σε δύσκολο πρόγραμμα κόντρα σε Παναθηναϊκό, Πανιώνιο και ΟΦΗ η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου στο πρώτο ματς της το «Ελ Πάσο» για τη Super League 2 επικράτησε της Ελλάς Σύρου με 1-0.

Tη διαφορά έκανε το γκολ του Δημήτρη Μεταξά, με σουτ στο 17ο λεπτό. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Κώστα Μπράτσου διαχειρίστηκε το προβάδισμα της και πήρε το τρίποντο που είχε ανάγκη, ώστε να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Πασαλίδης, Ματίγια (46′ Πανάγου), Σαρδέλης (65′ Παϊσάο), Ινσούα, Μεταξάς (88′ Βασιλόγιαννης), Φροσύνης (65′ Μαυριάς), Σαταριάνο, Καντίγιο (70′ Γερολέμου), Κ. Γκέζος, Ντεντάκης.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Σταματούλλας, Βλάχος, Χ. Γκέζος, Προβυδάκης (65′ Νίνο), Νάτσος, Τσιαντούλας, Γιάκος (76′ Λιούμης), Κόλα, Καλός (46′ Βερνάρδος), Τριμμάτης (76′ Μούντριχας).

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β' - Χανιά 16:00

Αιγάλεω - Μαρκό 17:00

Καλαμάτα - Ηλιούπολη 17:00

