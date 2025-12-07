Athens Kallithea: Ο Παϊσάο έγινε ο γηραιότερος σκόρερ της Super League 2
Η Αthens Kallithea έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί που «έτρεχε» στη Super League 2, με δυο ήττες και μια ισοπαλία, καθώς υπέταξε τα Χανιά στο «Ελ Πάσο» με 2-0. Ο Μάρκο Παϊσάο σφράγισε το τρίποντο, καθώς διαμόρφωσε το τελικό σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έκανε ρεκόρ.
Όπως αναφέρει το Soccerbase, ο Πορτογάλος φορ σε ηλικία ηλικία 41 ετών, 2 μηνών και 19 ημερών έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στην ιστορία της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αξιοσημείωτο πως το ρεκόρ άνηκε μέχρι πρότινος σε έναν πρώην παίκτη της Athens Kallithea, τον Ματιέ Βαλμπουενά, για το γκολ που είχε πετύχει στις 5 Οκτωβρίου στην ήττα του Ολυμπιακού Β' από την Καλαμάτα στο Ρέντη.
Ο πολύπειρος επιθετικός χρειάστηκε επτά παιχνίδια για να ανοίξει λογαριασμό στο σκοράρισμα με την ομάδα της Καλλιθέας, ενώ ήταν μόλις η τρίτη του εμφάνιση ως βασικός.
