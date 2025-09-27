Νίκη με ανατροπή για τον Πανιώνιο, που επικράτησε 3-1 του Παναργειακού και βρέθηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2, με ματς περισσότερο.

Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε τον Παναργειακό στη Νέα Σμύρνη κι επικράτησε άνετα με 3-1 ύστερα από ανατροπή που έκαναν οι παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη στην 3η αγωνιστική της Superleague 2 (27/9).

Οι Αργίτες προηγήθηκαν μόλις στο 8ο λεπτό ύστερα από γκολ του Αμπουμπακάρ. Ο σέντερ μπακ των φιλοξενούμενων βρήκε δίχτυα με ένα μονοκόματο σουτ ύστερα από κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του.

Ο Ιστορικός απάντησε άμεσα με τον Παπαγεωργίου. Ο Έλληνας μέσος εκτέλεσε ένα απίστευτο φάουλ στο 10ο λεπτό το οποίο κατέληξε στο βάθος της εστίας του Καραγκιόζή για το 1-1.

Λιγο πριν την ανάπαυλα, ο Παπαγεωργίου έφθασε κοντά στο να διπλασιάσει τα γκολ του, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Παναργειακού εκτοξεύτηκε και έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του, μετά το απευθείας φάουλ που επιχείρησε να εκτελέσει.

Στην επανάληψη, οι Κυανέρυθροι έφτασαν στην ανατροπή, με τον Μωραΐτη να κάνει το 2-1 (47'). Ο Γιάκοβλεφ έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο 28χρονος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας προβάδισμα στον Πανιώνιο.

Στο 70' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Μόρσεϊ να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Σουηδός αστόχησε, χάνοντας μία πολύ καλή ευκαιρία για να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ.

Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα (90+1') ο Μπελμόντ «σφράγισε» τη νίκη για τον Ιστορικό.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος (88′ Γιένσεν), Μπεχαράνο (46′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (67′ Μόρσεϊ), Γιακόβλεφ, Παπαγεωργίου (79′ Τσέργας), Μωραΐτης (67′ Βοΐλης).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (77′ Αρμένης), Χρήστου, Καρυπίδης, Κότζα (53′ Τσάνι), Ντιαλό (67′ Κονέ), Φοκάμ (53′ Πέτροβιτς), Χατζηδημητρίου (77′ Τσιράκης).

Η βαθμολογία

Πανιώνιος 9

Καλαμάτα 6

Ολυμπιακός Β' 4

Athens Kallithea 3

Μαρκό 3

Παναργειακός 2

Ελλάς Σύρου 1

Ηλιούπολη 1

Χανιά 1

Αιγάλεω 1