Ο Κούστα «ξεμπλόκαρε» τον Ηρακλή, εμφατικό διπλό της Νίκης με Λουκίνα

Μία σημαντική πήρε ο Ηρακλής στην έδρα του Καμπανιακού, αφού τα βρήκε σκούρα απέναντι στον εξαιρετικό κίπερ Κασαπίδη ενώ την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου πέτυχε μία άνετη νίκη απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτας με 3-0.

Ο Ηρακλής τα χρειάστηκε στην έδρα του Καμπανιακού, αφού είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα Κασαπίδη να κάνει την μία μεγάλη επέμβαση μετά την άλλη μέχρι να έρθει, η χρυσή αλλαγή, ο Κούστας στο 74' και να πετύχει το τέρμα που έψαχνε ο «Γηραιός» και του έφτασε τελικά για να πάρει το ματς.

Η Νίκη Βόλου από την άλλη πήγε στο πρώιμο ντέρμπι πρωτιάς του βορείου ομίλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας και μάλιστα εκτός έδρας και πήρε ένα εμφατικό διπλό με 3-0 έχοντας τον Γιάννη Λουκίνα σε μεγάλα «κέφια», με τον Έλληνα φορ να σκοράρει το πρώτο και το τρίτο τέρμα της ομάδας του και να δίνει την ασίστ για το δεύτερο.

Ο Κούστα νίκησε τον αλύγιστο Κασαπίδη και χάρισε τη νίκη στον Ηρακλή

Ο Καμπανιακός ήταν εκείνος που είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα στο 5' ο Ρόβας βρέθηκε απέναντι στον Στουρνάνα, αλλά ο κίπερ του Ηρακλή τον νίκησε στο τετ α τετ. Η απάντηση του Ηρακλή ήταν άμεση, όταν ο Ντοβεντάν εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, μετά από ωραίο γύρισμα, αλλά ο Κασαπίδης έκανε μεγάλη επέμβαση και του είπε «όχι».

Στο 11' ο «Γηραιός» έφτασε ξανά κοντά στο γκολ, όταν ο Κυνηγόπουλος έπιασε την κεφαλιά από την σέντρα του Μαχαίρα, αλλά ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού έκανε ακόμη μία πολύ καλή επέμβαση.

Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία κι έφτιαξε δύο ακόμη επικίνδυνες τελικές. Πρώτα με το σουτ του Ντοβεντάν, που πέρασε ελάχιστα άουτ στο 38ο λεπτό και η κεφαλιά του Μάναλη που έβγαλε ο Κασαπίδης με νέα εντυπωσιακή επέμβαση στο 41'.

Ο «Γηραιός» προσπάθησε να... τον γόρδιο δεσμό λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους στο 50ο λεπτό, όταν ο Μάναλης πήρε την κεφαλιά κι έδωσε πορεία στην μπάλα προς το τέρμα, έγινε η προβολή από τον συμπαίκτη του όμως απομάκρυναν οι αμυντικοί του Καμπανιακού προτού υπάρξει μεγαλύτερος κίνδυνος.

Ο Ηρακλής συνεχίζει να μην το βάζει κάτω, όμως ό,τι καλό και να έκανε έβρισκε απέναντί του τον Κασαπίδη, ο οποίος έμοιαζε ανίκητος. Τελικά όμως δεν ήταν για το καλό της ομάδας του Δημήτρη Σπανού, αφού ο Κούστα, που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι, κατόρθωσε τελικά να σκοράρει και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, έστω και μ' αυτό το φτωχό 0-1.

Ενδεκάδες:

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Χατζηκυριάκος, Παπακωνσταντίνου, Γαρύφαλλος, Ρόβας, Σαρβανίδης, Καράκουτης, Ν. Καθάριος, Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης.

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Κάτσικας, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης (46′ Φοφανά), Βιτλής, Μαχαίρας (67′ Κούστα), Κυνηγόπουλος (60′ Χάινριχ), Μάναλης, Εραμούσπε, Ντόβενταν Γιαννούτσος.

Καθάρισε από το πρώτο μέρος με τον Λουκίνα η Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στο παιχνίδι, όταν ο Στοΐλκοβιτς έκανε την σέντρα, η μπάλα πέρασα από τον τερματοφύλακα, που έκανε κακή έξοδο και τους αμυντικούς κι έφτασε στον Λουκίνα, που σκόραρε προ κενής εστίας για το 0-1 στο 5'.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν κατάφερε να γίνει όσο πιεστική θα ήθελε,παρά την ώθηση του κόσμου της και σαν μην έφτανε αυτό δέχθηκε και δεύτερο γκολ από τους Βολιώτες. Μετά την ευκαιρία που έχασε ο Τζανετόπουλος στο 22' με την κεφαλιά του που απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος, ο Λουκίνας έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Πέττα, εκείνος μπήκε στην περιοχή, έκανε μία ντρίμπλα κι εκτέλεσε ωραία για το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάννης Λουκίνας σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά στο 72ο λεπτό και στην ουσία τελείωσε το παιχνίδι κάνοντας το 3-0 υπέρ της ομάδας του.

Κάπου εκεί η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος και η ομάδα του Βόλου πήρε μία σημαντική στην δυνατή έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας κάνοντας το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

Ενδεκάδες:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος Πεταυράκης (46′ Ανδρέου), Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (69′ Μανουσάκης), Ομρανί (74′ Καπεντζής), Μπούσης, Νοικοκυράκης, Στίκας, Κάσσος, Καρίμ (55′ Μπάλας), Τίντε (55′ Νικολιάς).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (86′ Αρίας), Γκαντέλιο (86′ Μπαριέντος), Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας (86′ Μπαξεβάνος), Σίλβα (61′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης, Στοΐλκοβιτς, Λουκίνας (80′ Γιακουμάκης).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 2-4

Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β 1-1

Κυριακή 28/9

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-3

Καμπανιακός - Ηρακλής 0-1

Δευτέρα 29/9

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα (14:00)

Η βαθμολογία του Βορείου Ομίλου

1. Νίκη Βόλου 9

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

3. Ηρακλής 7

4. Αστέρας Τρίπολης Β 5

-------------------------------------

5. Μακεδονικός 4

6. ΠΑΟΚ Β 3

7.Νέστος Χρυσούπολης 3 (1 αγώνα λιγότερο)

8. Καμπανιακός 3

9. Καβάλα 0 (1 αγώνα λιγότερο)

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0