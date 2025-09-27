Ο Αστέρας Τρίπολης Β' ήρθε ισόπαλος στην έδρα του Μακεδονικού (1-1) και συνεχίζει αήττητος σε τρεις αγωνιστικές του βορείου Ομίλου της Super League 2.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ του Μακεδονικού και του Αστέρα Β' AKTOR, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στη Θεσσαλονίκη με 1-1. Αήττητοι με πέντε βαθμούς, έπειτα από τρεις αγωνιστικές, οι Αρκάδες, ενώ οι Μακεδόνες έφτασαν τους τέσσερις πόντους.

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν καλά οργανωμένοι. Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν με τα μαρκινά σουτ του Νικόλοφ, στο 30' και στο 38'. Στο 42ο λεπτό ο Γραμμένος δοκίμασε το πόδι του και ο Γουναρίδης μπλόκαρε.

Ο Μακεδονικός βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος, καθώς στο 49ο λεπτό ο Καρτάλης άνοιξε το σκορ με υπέροχο σουτ του Καρτάλη εκτός περιοχής. Ο Αστέρας Β' AKTOR είχε τεράστια διπλή ευκαιρία στο 60', όταν έπειτα από λάθος της άμυνας των γηπεδούχων Φερνάντεθ έκλεψε, πλάσαρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Γουναρίδη και στη συνέχεια ο Οκό σούταρε στην επαναφορά αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα.

Τελικά οι Κιτρινομπλέ βρήκαν το γκολ που άξιζαν στο 64ο λεπτό με το πλασέ του Φερνάνεθ, μέσα από την περιοχή. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για το γκολ της νίκης, όμως το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε οι Αρκάδες κατάφεραν να φύγουν από την έδρα του Μακεδονικού με βαθμολογικό όφελος.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Μορέρ (62’ λ.τρ. Χασάνογλου), Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Καλαϊτζής, Καραμπέρης, Καρτάλης (78’ Νούλας), Νικόλοφ (46’ Παναγιωτούδης), Καντάβ, Αλτιντζής (46’ Αμανατίδης), Καπνίδης (84’ Πόντης).

Αστέρας Β' AKTOR (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κοτσώνης (64’ Ρουμελιώτης), Κανελλόπουλος, Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς, Καλλαντζή (64’ Κάλα), Μπουλούλης, Φερνάντες (84’ Βαντάκα), Οκό (76’ Κεδίκογλου), Γραμμένος, Φρίμπογκ (64’ Γιακουμάκης).

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπεμβρίου

Μακεδονικός - Αστέρας Β' AKTOR 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΟΚ Β' 17:00

Κυριακή 28 Σεπεμβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 14:00

Καμπανιακός - Ηρακλής14:00

Δευτέρα 29 Σεπεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 17:00

Βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 6

2. Αναγ. Καρδίτσας 6

3. Αστέρας Β' AKTOR 5

4. Ηρακλής 4

-----------------------------

5. Μακεδονικός 4

6. Νέστος 3

7. Καμπανιακός 3

8. Καβάλα 0

9. ΠΑΟΚ Β' 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0