Αιγάλεω: «Αναμένουμε την επιστολή παραίτησης του Χαραλαμπίδη ή την παρουσία του στην προπόνηση»

Το Αιγάλεω τοποθετήθηκε στη δήλωση παραίτησης του Απόστολου Χαραλαμπίδη από την τεχνική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει λάβει με επίσημο τρόπο κάτι τέτοιο και πως στην ομάδα περιμένουν την παρουσία του στην αυριανή προπόνηση.

Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης με δήλωσή του γνωστοποίησε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Αιγάλεω, ωστόσο από το Σίτι με ανακοίνωση τονίστηκε κατηγορηματικά ότι η διοίκηση δεν έχει λάβει καμία επίσημη παραίτηση από τον Έλληνα προπονητή.

Μάλιστα όπως αναφέρει το Αιγάλεω, στην ομάδα περιμένουν είτε την αποστολή της γραπτής παραίτησής του, είτε τη διάψευση από τον ίδιο για όλα όσα ακούγονται και την παρουσία του Χαραλαμπίδη στην προπόνηση της Τρίτης.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω για Χαραλαμπίδη

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, μη έχοντας λάβει έως σήμερα οποιαδήποτε επίσημη γραπτή παραίτηση από τον προπονητή κ. Απόστολο Χαραλαμπίδη, δεν δύναται να τοποθετηθεί επίσημα στη βάση μόνο δημοσιευμάτων του Τύπου, τα οποία δεν γνωρίζουμε εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε είτε την αποστολή επίσημης επιστολής παραίτησης, είτε τη διάψευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και την κανονική παρουσία του κ. Χαραλαμπίδη στην αυριανή προπόνηση της ομάδας.

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ».