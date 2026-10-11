Γ' Εθνική: Πήρε το ντέρμπι η Προοδευτική, έκανε το 3/3 το Αιγάλεω

Το ντέρμπι της Γρηγορίου Λαμπράκη πήρε η Προοδευτική επικρατώντας με 2-0 του Ιωνικού, ενώ το Αιγάλεω έκανε το 3/3 νικώντας με 1-0 τον Εθνικό. Όλα τα αποτελέσματα στους δέκα ομίλους της Γ' Εθνικής.

Η τρίτη αγωνιστική έλαβε χώρα στους ομίλους της Γ' Εθνικής, με εξαίρεση τον πρώτο όμιλο, ο οποίος έκανε σέντρα χθες, με την Ξάνθη να περνάει νικηφόρα με 0-1 από την έδρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ορφανού.

Το ματς που συγκέντρωσε όλο το ενδιαφέρον ήταν το μεγάλο ντέρμπι της Γρηγορίου Λαμπράκη για τον 8ο όμιλο, με την Προοδευτική να επικρατεί εντός έδρας με 2-0 του Ιωνικού παίρνοντας το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Για τον ίδιο όμιλο το Αιγάλεω συνεχίζει το εξαιρετικό του ξεκίνημα επικρατώντας και του Εθνικού με 1-0, κάνοντας το 3/3. Την πρώτη ήττα στη σεζόν γνώρισε ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος ηττήθηκε από τον Απόλλωνα Καλυθιών με 1-0.

Στον 6ο όμιλο η Παναχαϊκή πήρε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα με το 3-1 επί του Παλληξουριακού, ενώ στον 4ο όμιλο τα Τρίκαλα έκαναν το 3/3 χάρη στο 3-0 επί του Σαρακηνού.

Γ’ Εθνική – 3η αγωνιστική

1ος όμιλος – 1η αγωνιστική

Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού-Ξάνθη 0-1

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Ορφέας Ελευθερόπουλης 2-2

Άρδας Καστανέων-ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 3-2

Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμνίου 2-1

Παύλος Μελάς Κουτσού-Καβάλα 0-1

2ος όμιλος

Φοίνικας Πολίχνης-Μακεδονικός 2-1

Αστέρας Αγίου Νικολάου-ΑΕ Πολυκάστρου 1-0

Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας-Κιλκισιακός 2-1

ΜΠΑΜ FC-Ακρίτες Συκεών 3-1

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0

Ρεπό: Πανεδεσσαϊκός

3ος όμιλος

Βατολάκκος-Μακεδονικός Σιάτιστας 0-3

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας-Βέροια 0-1

Δόξα Μοσχολουρίου-Καστοριά 2-1

Αναγέννηση Άρτας-Εορδαϊκός 2-1

ΦΑΣ Νάουσα-Θύελλα Κατσικά 1-0

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα

4ος όμιλος

ΑΟ Ανθούπολης-ΠΟ Ελασσόνας 0-1

ΑΕ Καρίτσας-Διγενής Νεοχωρίου 1-1

Ρήγας Φεραίος-Ερμής Εξοχής 2-1

Ηρακλής Λάρισας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-3

ΑΟ Τρίκαλα-Σαρακηνός 3-0

Ρεπό: Πιερικός

5ος όμιλος

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-ΑΟ Θήβα 1-0

Φωκικός-ΑΠΣ Κηφισσός 3-3

ΠΑΣ Λαμία-Ταμυναϊκός 2-4

ΑΟ Καρύστου-Αστέρας Σταυρού 2-0

Νέα Αρτάκη-ΑΟ Αγράφων 4-0

Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου

6ος όμιλος

ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Λεβάντε 4-0

ΑΕ Λευκίμμης-ΟΦ Αγίου Ματθαίου 2-1

ΑΟ Πλαταριάς-Ατρόμητος Πατρών 0-1

Πανιαγιάλειος-Τηλυκράτης Λευκάδας 3-0

Παναγρινιακός-Άρης Φιλιατών 3-2

Παναχαϊκή-Παλληξουριακός 3-1

7ος όμιλος

Πανθυρεατικός-Αστέρας Αμαλιάδας 0-0

ΑΟ Μιλτιάδης-Ερμής Κιβερίου 3-2

Πανθουριακός-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1

Πέλοπας Κιάτου-ΠΑΣ Κόρινθος 2-1

Αστέρας Βλαχιώτη-Τέλος Άγρας 1-1

Παναργειακός-ΑΟ Λουτρακίου 1-1

8ος όμιλος

Δόξα Βύρωνα-Ιάλυσος 1-0

ΠΑΟ Ρουφ-Αμφιάλη 2-0

Διαγόρας-ΑΕΡ Αφάντου 0-1

Αιγάλεω-Εθνικός 1-0

Προοδευτική-Ιωνικός 2-0

Απόλλων Καλυθιών-Απόλλων Σμύρνης 1-0

9ος όμιλος

Αστέρας Βάρης-Σαρωνικός Αναβύσσου 1-0

Θύελλα Ραφήνας-Ηλιούπολη 1-0

Εθνικός Αστέρας-Ηλυσιακός 0-1

ΑΕ Μυκόνου-Αστέρας Μαγούλας 0-0

Πανναξιακός-Νέα Ιωνία (Δευτέρα 12/10 – 13:30)

Ρεπό: Αχαρναϊκός

10ος όμιλος

Άγιος Νικόλαος-Γιούχτας 1-1

Επισκοπή-Πλατανιάς 1-0

Χερσόνησος-ΑΟ Τυμπακίου 1-0

Ατσαλένιος-Πανακρωτηριακός 2-2

Εργοτέλης-Ρεθυμνιακός 4-2

Χανιά-ΑΕ Νεάπολης 8-0