Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης γνωστοποίησε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Αιγάλεω.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αιγάλεω αποτελεί ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο οποίος μετά από δύο αγωνιστικές της φετινής σεζόν αποφάσισε να παραιτηθεί από τον πάγκο του Σίτι.

Ο Χαραλαμπίδης βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία του Αιγάλεω από τον Ιανουάριο του 2024 και σε 53 παιχνίδια μέτρησε 18 νίκες, 13 ισοπαλίες και 22 ήττες, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν από τον Απρίλιο του 2021 ως τον Αύγουστο του 2022 είχε ξανακαθίσει στον πάγκο της ομάδας.

«Είμαι στην δυσάρεστη θέση να δηλώσω ότι παραιτήθηκα από την θέση του προπονητή στο Αιγάλεω. Θεωρώ ότι μετά από τέσσερα υπέροχα χρόνια, έκλεισε ο κύκλος μου στην ομάδα! Δύο χρόνια με την διοίκηση Παλτογλου και δύο με την τωρινή είχαμε πολλές όμορφες στιγμές και επιτυχίες. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους ποδοσφαιριστές και τον υπέροχο φίλαθλο κόσμο της ομάδας και εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον και πολλές επιτυχίες», ανέφερε στη δήλωσή του.