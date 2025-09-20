Ο Ηρακλής πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο, επικρατώντας με 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο της Δράμας. Δεύτερη ήττα για τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0 από τον Μακεδονικό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της SL2.

Καβάλα - Ηρακλής 1-2

Την πρώτη του νίκη πανηγύρισε ο Ηρακλής, ο οποίος στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο πέρασε με 1-2 από τη Δράμα επί της Καβάλας (σ.σ. στο Ανθή Καραγιάννη πραγματοποιούνται εργασίες). Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πλησίασε το γκολ στο 11' με σουτ του Ντέλετιτς που πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και πήρε το προβάδισμα στο 15' με τον Εραμούσπε να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας ο «Γηραιός» άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Ντόβενταν να βλέπει τον Γιαννίκογλου να αποκρούει το σουτ που επιχείρησε και την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Η Καβάλα στο δεύτερο μέρος πήρε μέτρα στο γήπεδο, ωστόσο ο Κυνηγόπουλος στο 75' τελείωσε το παιχνίδι γράφοντας το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η Καβάλα ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 96' με τον Σιφναίο.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Κουντουριώτης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Σγουρός, Ελ Καντούσι.

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κάτσικας, Χάμοντ, Τσιντώνης, Ντόβενταν, Μαχαίρας, Ντέλετιτς, Μάναλης.

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Χωρίς βαθμό παραμένει ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού που πανηγύρισε το πρώτο του «τρίποντο». Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν πιο απειλητικός και στο 28' ο Κόντε με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον Γουναρίδη να αποκρούσει εντυπωσιακά, ενώ στο κόρνερ που ακολούθησε ο γκολκίπερ του Μακεδονικού μπλόκαρε την κεφαλιά του Δούμα. Ο Κόντε αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο μέρος, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να μην είναι το ίδιο καλός μετά την ανάπαυλα και τον Μακεδονικό να παίρνει το προβάδισμα στο 60'. Ο Αλτιντζής σούταρε στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο ίδιος από κοντά βρήκε δίχτυα για το 1-0. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 80' αλλά το σουτ του Δόση σταμάτησε στο δοκάρι, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το 1-0 ως το τέλος.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Καμπρέρα (87′ Χασάνογλου), Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Καλαϊτζής, Καραμπέρης, Καρτάλης (76′ Νούλας), Νικόλοφ (76′ Θωμάι), Αμανατίδης (58′ Αλτιντζής), Καντάβ (87′ Γκόλιας), Καπνίδης.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Δήμος, Τουρκοχωρίτης, Σελιμάι (67′ Συμεωνίδης), Παναγιώτου, Δούμας, Δόσης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος (59′ Κρυπαράκος), Ροζάριο (59′ Αριγίμπι), Φλόρες Κόντε (33′ λ.τ Μπουλάρι).

Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα - Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή 21/9 (17:00)

Αστέρας Τρίπολης Β' - Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός

Βαθμολογία Βορείου Ομίλου

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

2. Ηρακλής 4

3. Νίκη Βόλου 3

4. Νέστος Χρυσούπολης 3

-----------------------------

5. Καμπανιακός 3

6. Μακεδονικός 3

7. Αστέρας Τρίπολης Β' 1

8. ΠΑΣ Γιάννινα 0

9. Καβάλα 0

10. ΠΑΟΚ Β' 0

*Αστέρας Τρίπολης Β', Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου και Καμπανιακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο

