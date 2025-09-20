Πέρασε από την Καλαμαριά κι έκανε το 2/2 η Αναγέννηση Καρδίτσας

Τη νίκη με 1-0 πήρε η Αναγέννηση Καρδίτσας στην έδρα του ΠΑΟΚ Β' χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Μπεν-Κμαγιάλ.

Το 2/2 έκανε η Αναγέννηση Καρδίτσας που έπαιξε στην Καλαμαριά με τον ΠΑΟΚ Β' και κέρδισε με 1-0 χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Μπεν-Κμαγιάλ. Ο Καρδιτσιώτες ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δίκαια πήραν τη νίκη κόντρα στον «δικεφάλο του βορρά».

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κι έδειξε γενικότερα καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο μέρος. Έκανε πρώτη φορά αισθητή την κυριαρχία της με την κεφαλιά του Μπεν-Κμαγιάλ, την οποία μπλόκαρε εύκολα ο Μοναστηρλής.

Στην πρώτη σημαντική στιγμή, στο 28ο λεπτό, κατόρθωσε να σκοράρει, όταν ο Μπεν-Κμαγιάλ βγήκε απέναντι στον Έλληνα κίπερ του ΠΑΟΚ, έπειτα από ωραία μακρινή μπαλιά και κίνηση στην πλάτη της άμυνας και τον νίκησε για το 0-1.

Στο 37' και στο 40' η ομάδα της Καρδίτσας απείλησε και πάλι με σουτ του Νοικοκυράρη, με τον Μοναστηρλή να τα μπλοκάρει και τα δύο. Κάπως έτσι κύλησε το πρώτο μέρος, με την εικόνα του «δικεφάλου του βορρά» να μην είναι καλή.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο ΠΑΟΚ άρχισε να γίνεται απειλητικός, πρώτα με το μακρινό φάουλ του Μπαλντέ στο 54' κι έπειτα στο 57' με τον Χατσίδη, που σκόραρε από κεφαλιά πάσα του Μύθου, όμως το τέρμα του ακυριώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 66' ο ΠΑΟΚ Β' απείλησε ξανά με σουτ του Χατσίδη, όμως η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Θεοδωρόπουλο. Η τελευταία ευκαιρία του «δικεφάλου του βορρά» να πάρει κάτι από τον αγώνα ήταν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Τσιφούτης σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ Β' (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μουστμά (69' Τσιφούτης), Μπάλντε (80' Γκιτέρσος), Μύθου.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Κάσσος, Πεταυράκης, Τίντε, Μπούσης, Στίκας, Λεωνιδόπουλος (71' Γιαξής), Πολέτο (76' Δούμτσης), Νοικοκυράκης (76' Νικολιάς), Μπεν-Κμαγιάλ (62' Μανουσάκης), Ομρανί (62' Ζυγκερίδης).

