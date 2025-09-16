Στον Πανιώνιο θα αγωνίζεται για την επόμενη σεζόν ο Έλληνας επιθετικός Τάσος Κρητικός.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και επίσημα την μονοετή έναρξη της συνεργασίας του με τον πολύπειρο Έλληνα επιθετικό, Τάσο Κρητικό. Ο 30χρόνος εξτρέμ την περασμένη χρόνια βρισκόταν στη ΑΕΛ, με την οποία σε 16 συμμετοχές κατέγραψε 2 γκολ και βοήθησε την ομάδα από τη Λάρισα να πανηγυρίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιστορικού :

Ο Τάσος, γεννημένος τον Ιανουάριο του 1995, αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, με δυνατότητα να καλύψει και ρόλους ως επιτελικός μέσος ή αριστερό εξτρέμ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 1, αποτελώντας σημαντικό γρανάζι αυτής της επιτυχίας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τις ακαδημίες της ΑΕΛ, ενώ έχει στο ενεργητικό του σημαντική εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας αγωνιστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανσερραϊκό, Δόξα Δράμας, Ξάνθη, Απόλλωνα Σμύρνης και Νίκη Βόλου.



Τάσο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!