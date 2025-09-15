Πανιώνιος, μεταγραφές: Ανακοινώθηκε από τον Ιστορικό ο Γιώργος Οκκάς
Παίκτης του Ιστορικού με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα (15/09) ο νεαρός μεσοεπιθετικός Γιώργος Οκκάς. Ο 21χρόνος Κύπριος διεθνής αποκτήθηκε με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Ρίο Άβε για να δώσει λύσεις στη μεσαία γραμμή του Πανιωνίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιστορικού:
Ο Γιώργος, γεννημένος στις 24 Οκτωβρίου 2003, είναι διεθνής με την Κύπρο στο επίπεδο U21 και έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας.
Από τις ακαδημίες της Arsenal, στη νεανική ομάδα της Ανόρθωσης και στη συνέχεια στην U21 της Fulham, μετρώντας 33 συμμέτοχές 3 γκολ και 1 ασίστ, έρχεται στον Πανιώνιο από τη Ρίο Άβε, με πολύτιμη εμπειρία από υψηλό επίπεδο, για να δώσει στην ομάδα μας φρέσκο αίμα και ενέργεια.
Γιώργο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!
