135 χρόνια ιστορίας - Χρόνια Πολλά Πανιώνιε!

135 χρόνια από την ίδρυση του κλείνει σήμερα ο Πανιώνιος, με την ομάδα να δημοσιεύει ένα συγκινητικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του Ιστορικού.

Ο παλαιότερος σύλλογος της Ελλάδας γιορτάζει σήμερα (14/09) 135 χρόνια από την ίδρυση του. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 1890 όταν μια παρέα Σμυρνιών πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός μουσικού αρχικά συλλόγου, που έμελλε να διαμορφώσει την πορεία του ελληνικού αθλητισμού επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του.

Η ίδια η ομάδα με ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στο επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στο «YouTube» κάνει τη δική της ανασκόπηση στη μακροχρόνια ιστορία του Πανιωνίου και εύχεται με τη σειρά της χρόνια πολλά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιστορικού:

135 χρόνια ιστορίας.

135 χρόνια γεμάτα αγώνες, νίκες, λύπες και δόξες.

135 χρόνια γεμάτα μνήμες.

Ο Πανιώνιος δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας, της προσφυγιάς, της Ελλάδας.

Από τη Σμύρνη μέχρι τη Νέα Σμύρνη, κουβαλάμε την ψυχή όσων μας έφεραν εδώ, την αξιοπρέπεια όσων πάλεψαν και δεν λύγισαν ποτέ.

135 χρόνια μετά, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία. Κι αυτή η ιστορία ανήκει σε όλους μας.

Σε εσάς που ήσασταν, που είστε και που θα είστε εδώ, για να κρατάτε τον Πανιώνιο ζωντανό.

Γιατί ο Πανιώνιος δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι παρόν. Είναι μέλλον. Είναι αιωνιότητα.

Τρεις αιώνες. Δυο Ήπειροι. Μια ομάδα.

Χρόνια πολλά, Ιστορικέ!