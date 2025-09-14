Πανιώνιος: Το trailer του ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by ‪Νovibet‬ για τα γενέθλια του Ιστορικού

Ο Πανιώνιος γιορτάζει 135 χρόνια ζωής και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet, ετοίμασαν ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ιστορικού!

Μοντάζ: Τάσος Γκινοσάτης

Photo Credits: Χρήστος Ζωίδης

135 χρόνια ζωής!

135 χρόνια προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό!

135 χρόνια Πανιώνιος!

«Ο Πανιώνιος δεν σου χαρίζει πολλές στιγμές χαράς, αλλά αυτές οι λίγες, αρκούν για να επισκιάσουν όλες τις άλλες», συμφωνούν οι Αντώνης Κρόμπας, Κωνσταντίνος Καραστεφανής και Γιώργος Αλιμήσης μιλώντας για το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet από το στέκι του Βαλέσα.

Ο θρυλικός Νίκος με τις τυρόπιτες απέναντι από το γήπεδο κι ο γιος του, μεταφέρουν το αίσθημα του τι εστί Πανιώνιος για τη Νέα Σμύρνη αλλά και τους ίδιους.

Θρυλικές μορφές του συλλόγου όπως οι Φάνης Χριστοδούλου, Θωμάς Μαύρος, Νίκος Αναστόπουλος, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και Κρις Χουγκάζ ξεδιπλώνουν ιστορίες από τα τρία Κύπελλα του Ιστορικού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Δεν είναι δυνατόν να λείπουν οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαιρικού και μπασκετικού τμήματος. Οι Θεόδωρος Μικρόπουλος, Παναγιώτης Ηλιάδης και Κώστας Ρούπτσος αναλύουν το πλάνο τους και τονίζουν τη σημασία του Πανιωνίου στον ελληνικό αθλητισμό.

Ενα ντοκιμαντέρ γεμάτο αίσθημα που έρχεται στις 16/9 για να τιμήσει τη μνήμη του «Πατριάρχη του Πανιωνίου», Πέτρου Λινάρδου.

Το trailer του ντοκιμαντέρ που θα δημοσιευτεί από το Gazzetta στις 16/9: