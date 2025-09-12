Συμφώνησε με Μπιλάλ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τον Μπιλάλ Αμπντελραχμάν για να ενισχύσει την επίθεση της δεύτερης ομάδας του.

Μία ακόμη προσθήκη για την δεύτερη ομάδα του ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, αφού συμφώνησε με τον Μπιλάλ Αμπντελραχμάν, ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στην χώρα για τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και στην συνέχεια αγωνίστηκε και στην Λαμία.

Ο 21χρονος Αιγύπτιος επιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Σατορού της Γαλλίας, έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Φθιώτιδας στις αρχές του Ιουλίου. Στο πρώτο εξάμηνο της περασμένης σεζόν έπαιξε στην πορτογαλική Εστρέλα κάνοντας μόλις μία συμμετοχή ενώ στο δεύτερο επέστεψε στην Ελλάδα για την Λαμία κάνοντας δέκα συμμετοχές.

Ο Μπιλάλ, που είναι έξι φορές διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, πέρασε συνολικά τέσσερα χρόνια με την φανέλα του Παναθηναϊκού (2020-2024) αγωνιζόμενος σε Κ17, Κ19 και Β' ομάδα. Εκείνος αναμένεται να πλαισιώσει τους Αγγελάκη, Κορτές και Τζαμαλή στην επιθετική γραμμή της δεύτερης ομάδας των «ερυθρολεύκων».