Οι ατάκες του μέσου του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρθία για την κλήρωση του Champions League, τις μάχες με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, αλλά και την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ισπανός μέσος του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρθία μίλησε στην Cosmote TV για την κλήρωση του Champions League, που έφερε τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα στον δρόμο των ερυθρόλευκων.

Ο Γκαρθία επειδή έχει παίξει πολλές φορές με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, τόνισε ότι θα προτιμούσε αντί για τη Βασίλισσα, να έρθει εδώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο, ώστε να δει συγγενείς και φίλους κι αυτοί με τη σειρά τους την καυτή έδρα της ομάδας. Ο Ισπανός χαφ, παράλληλα, στάθηκε και στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό: «Νομίζω πως θα είναι ένα παιχνίδι που θα μοιάζει με τα προηγούμενα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και το έχουμε προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να έρθουμε στην κατάσταση που πρέπει για τα επόμενα παιχνίδια».

Για τον κίνδυνο υποτίμησης του αντιπάλου: «Δεν μπορεί να συμβεί αυτό γιατί από πέρσι έχει γίνει μάθημα σε όλους πως σε τέτοια ματς μπορεί να χάσεις βαθμούς. Ξέρουμε όλοι τη σημασία αυτών των παιχνιδιών. Για αυτό είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στον Πανσερραϊκό».

Για τον ρόλο που έχει μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού: «Όλοι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ποτέ δεν θα το "παίξω" σε κάποιον πως είμαι δάσκαλος. Το αντίθετο. Πιστεύω πως όλοι, αμοιβαία, βοηθάμε ο ένας τον άλλον στον αγωνιστικό χώρο και εγώ μαθαίνω ακόμα πράγματα από τα νεότερα παιδιά. Είμαστε όλοι ίσοι, βρισκόμαστε εδώ για το καλό της ομάδας και νομίζω πως είναι φανερή η βελτίωση από την αρχή της περασμένης σεζόν μέχρι τώρα. Τα αποδυτήρια μας είναι πολύ δυνατά, με πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας».

Για την δύσκολη κλήρωση του Champions League: «Πριν την κλήρωση μιλούσα με τη γυναίκα μου και της έλεγα "φαντάσου να κληρωθούμε με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα". Η αλήθεια είναι πως έχω παίξει πάρα πολλές φορές απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες και δεν είχα κάποια ιδιαίτερη φιλοδοξία να τις συναντήσω ξανά. Σκέφτηκα όμως πως είναι πολύ καλό για την Ελλάδα που θα έρθει η Ρεάλ εδώ. Ξέρω πως θα χαρούν πολλοί οι Έλληνες φίλαθλοι που θα υποδεχθούμε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ.

Εγώ, ωστόσο, θα προτιμούσα να είχαμε κληρωθεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Θα μου άρεσε να έρχονταν οι φίλοι μου από το Μπιλμπάο εδώ και να δουν πόσο υπέροχα ζει εδώ ο κόσμος το ποδόσφαιρο, τη φανταστική έδρα που έχουμε και την ωραία υποδοχή που θα τους κάναμε. Αυτή όμως είναι η κλήρωση. Θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο και θα το απολαύσουμε».