Πανιώνιος για Τσιμπανάκο: «Όταν έχεις έπαρση…»

Η... λακωνική απάντηση του Πανιωνίου στη δήλωση του αθλητικού διευθυντή της Καλαμάτας, Ευρυπίδη Τσιμπανάκου.

Η «κόντρα» των διεκδικητών της ανόδου στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 ξεκίνησε πριν έχουμε καν τη σέντρα του πρωταθλήματος. Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο διοικητικός ηγέτης του Πανιωνίου, Κώστας Ρούπτσος, απάντησε σε ερώτηση που αφορούσε τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο και από την πλευρά του ο αθλητικός διευθυντής της Καλαμάτας, «απάντησε» με δήλωση του στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος έκανε λόγο για «νεόκοπους» και τόνισε «θα αποδείξω τι σημαίνει ποδόσφαιρο».

Ο Ιστορικός αναδημοσίευσε τη δήλωση του αθλητικού διευθυντή της Μαύρης Θύελλας και απάντησε... λακωνικά: «Όταν έχεις έπαρση…»