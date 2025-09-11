Ανακοίνωση - απάντηση Τσιμπανάκου στον πρόεδρο του Πανιωνίου: «Θα αποδείξω σε κάτι νεόκοπους τι σημαίνει ποδόσφαιρο»

Επιθετική απάντηση στα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Κώστας Ρούπτσος, έδωσε ο Γενικός και Αθλητικός Διευθυντής, Ευριπίδης Τσιμπανάκος.

Μπορεί οι ομάδες της Super League 2 να μην έχουν μπει καλά - καλά στο γήπεδο για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, αλλά τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο έχουν αρχίσει ήδη τις κόντρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός και Αθλητικός Διευθυντής της Καλαμάτας, Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, με γραπτή του δήλωση θέλησε να απαντήσει στον πρόεδρο του Πανιωνίου, Κώστα Ρούπτσο, σχετικά με τα όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου εφ' όλης της ύλης που παρέθεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) εν όψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η δήλωση του Ευρυπίδη Τσιμπανάκου:

«Αποτελεί πρωτοτυπία για το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να γίνεται δημοσιογραφικό ερώτημα για τον «έλεγχο της διαιτησίας» και ο όψιμος διοικητικός ηγέτης του ιστορικού Πανιώνιου, να δεσμεύεται ότι θα κάνει τα πάντα ώστε η διαιτησία να είναι αρεστή για τον ίδιο!

Προφανώς ο εν λόγω κύριος δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει αναλάβει ευθύνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δη μιας μεγάλης και ιστορικής ομάδας και όχι στο ερασιτεχνικό που βρισκόταν μέχρι πρότινος.

Επίσης αποτελεί ύβρη για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ο ίδιος άνθρωπος ως φερόμενος ποδοσφαιρικός παράγοντας, να χαρακτηρίζει της SL2, -τη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία που έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου, έχοντας αναβαθμίσει ουσιαστικά το προϊόν-, σαν ένα είδους μίασμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη στιγμή που ο ίδιος φιλοδοξεί να ανέλθει κατηγορια, μέσω αυτού του πρωταθλήματος που όλοι πιστεύουμε, στηρίζουμε και υπηρετούμε!

- Όσο για τις αιχμές στο πρόσωπο μου έχω να του δηλώσω τα εξής δύο:

1) μετά από δεκαετίες επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, manager, ιδιοκτήτης ΠΑΕ και μετέπειτα γενικός διευθυντής αρκετών ιστορικών συλλόγων, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και περήφανος που συνέβαλα τα μέγιστα στη προσπάθεια τους, όπως η τελευταία της ιστορικής ΑΕΛ και μάλιστα με τη μοναδική στα χρονικά αήττητη άνοδο της.

2) επειδή όταν ακούω τέτοιου επιπέδου διθυραμβικές δηλώσεις διοικητικών παραγόντων γελάω μέσα μου, θα έχω την υπομονή να αποδείξω σε κάποιους νεόκοπους του είδους, τι σημαίνει ποδόσφαιρο και πως χτίζονται με αγωνιστικό τρόπο τα πρωταθλήματα των ομάδων που μπορούν και αξίζουν.»

Υ.Γ. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν τη Χαραυγή! Απομένουν λοιπόν 9 αγωνιστικοί μήνες για να δούμε για ποιον θα «ξημερώσει».

Καλή αγωνιστική χρονιά!».