Ηρακλής, μεταγραφές: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό ο Γιώργος Καρακασίδης
Τη φανέλα του Ηρακλή θα φορέσει τη νέα σεζόν ο Γιώργος Καρακασίδης, που παραχωρήθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό.
Μία ακόμα λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια βρήκε ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Καρακασίδη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.
Ο 20χρονος τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε κυρίως με την Κ19, ενώ πρόλαβε να καταγράψει και μία συμμετοχή με τη δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.