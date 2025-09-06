Τη φανέλα του Ηρακλή θα φορέσει τη νέα σεζόν ο Γιώργος Καρακασίδης, που παραχωρήθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό.

Μία ακόμα λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια βρήκε ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Καρακασίδη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε κυρίως με την Κ19, ενώ πρόλαβε να καταγράψει και μία συμμετοχή με τη δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2.