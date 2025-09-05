Ο ΠΑΣ Γιάννινα προχώρησε σε μια ακόμη προσθήκη στο ρόστερ της, με τον τερματοφύλακα Χρήστο Δήμου.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προχώρησε σε ακόμη μια μεταγραφή, στη προσπάθεια να χτίσει το ρόστερ για την Superleague 2, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή ακούει στο όνομα του Χρήστου Δήμου που έρχεται να πλαισιώσει τον Σίνα στα γκολποστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα: «Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Χρήστο Δήμου.

Ο 22χρονος κυπελλούχος έχει αγωνιστεί με τον Εθνικό, με τον οποίο και κατέκτησε το κύπελλο Πειραιά, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με την Κ19 του Ατρομήτου.

Χρήστο καλώς όρισες στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.»