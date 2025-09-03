Όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ Ηρακλής, η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας πήρε παράταση λόγω μεγάλης ζήτησης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ηρακλή έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας μας ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι σήμερα έχει φτάσει τον αριθμό των 1.600 εισιτηρίων. Για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026 η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα παραταθεί μέχρι και τον δεύτερο εντός έδρας αγώνα στο Καυταντζόγλειο (4η αγωνιστική) λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Η στήριξη μέσω των διαρκείας αποτελεί τη βάση για την οικονομική και αγωνιστική σταθερότητα του συλλόγου μας. Όσο περισσότερες κάρτες διαρκείας βρουν κάτοχο, τόσο πιο ισχυρός γίνεται ο Ηρακλής σε όλα τα επίπεδα. Καλούμε όλους τους φιλάθλους να σταθούν δίπλα στην ομάδα και να συμβάλουν με την παρουσία και τη δύναμή τους ώστε να φτάσουμε τον μέγιστο δυνατό αριθμό διαρκείας.

Μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, η ΠΑΕ ενημερώνει ότι τα μεμονωμένα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων θα διαμορφωθούν ως εξής:

Ειδική τιμή 10€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στις θύρες των οργανωμένων.

Στις υπόλοιπες θύρες, οι τιμές θα διαμορφωθούν στα 30€, 40€, 50€ και 60€, ανάλογα με τη θύρα του γηπέδου.

Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας είναι η πιο προσιτή και συμφέρουσα επιλογή για κάθε φίλαθλο, αλλά πάνω απ’ όλα είναι η έμπρακτη απόδειξη πίστης και αφοσίωσης στον Ηρακλή.

Όλοι μαζί, μέχρι και τον δεύτερο εντός έδρας αγώνα (4η αγωνιστική), μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ο Ηρακλής είναι εδώ — ισχυρός, ενωμένος και έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή».