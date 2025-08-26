Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Nα επιστρέψει ο Ηρακλής μετά από τόσα χρόνια αδικίας»

Μετά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Σταρόβα, ακόμα ένα γνωστό πρόσωπο που αγαπά τον Ηρακλή, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για την ενίσχυση μέσω των εισιτηρίων διαρκείας.

Στο πλευρό του Ηρακλή στέκεται και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των ανθρώπων της τέχνης που ενώνουν τη φωνή τους με την ομάδα.

Με την αγάπη του για τα κυανόλευκα να είναι γνωστή εδώ και χρόνια, ο καταξιωμένος ηθοποιός κάλεσε τους φίλους του Ηρακλή να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια, αγοράζοντας εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν.

«Αγαπημένοι Ηρακλειδείς, ο Ηρακλής είναι έτοιμος να ξαναπάρει τη θέση που πρέπει. Εκεί που ανήκει, στην Α΄ Εθνική. Ας κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε καλύτερο, μια και βγήκαν τα εισιτήρια διαρκείας. Να βοηθήσουμε, να επιστρέψουμε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια αδικίας στην Α΄ Εθνική» ανέφερε στα social media της ομάδας.