Ηρακλής: Το «πάρτι» των φιλάθλων στην πρώτη ανοιχτή προπόνηση (vids)

Βασίλης Μπαλατσός
Φίλοι του Ηρακλή έδωσαν δυναμικό παρών στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στη Μίκρα και αποθέωσαν του παίκτες του Μπάμπη Τεννέ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρόετοιμασία του Ηρακλή για τη σέντρα του πρωταθλήματος της Super League 2. Λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, ο Γηραιός έκανε την πρώτη του ανοιχτή προπόνηση.

Πολλοί φίλοι των Θεσσαλονικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και μετέτρεψαν τη Μίκρα σε... Καυντανζόλγειο, αποθεώνοντας τους παίκτες του Μπάμπη Τεννέ, οι οποίοι τους χειροκρότησαν.

Θυμίζουμε πως το πρωτάθλημα της Super League 2 επρόκειτο να κάνει σέντρα στις 14 Σεπτεμβρίου.

