Αιγάλεω: Σπουδαία δωρεά δέχθηκε η ομάδα, σε μια κίνηση ανθρωπιάς
Το Αιγάλεω ανακοίνωσε ότι δέχθηκε έναν απινιδωτή σε μια πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος και επικεφαλή του ιατρικού τιμ, κ. Χρήστου Δάρα. Η πράξη αυτή είναι η ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που σέβονται την ανθρώπινη ζωή και αρνούνται να τη θέσουν σε κίνδυνο.
Η κίνηση αυτή αναρτήθηκε μέσω των social media της ομάδας με σκοπό να ευχαριστήσει δημόσια τον κ. Δάρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ: «Η οικογένεια της ΠΑΕ Αιγάλεω μεγαλώνει και δυναμώνει, όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς.
Με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος και επικεφαλής του ιατρικού τιμ, κ. Χρήστου Δάρα, η ομάδα μας δέχθηκε μια σπουδαία δωρεά: έναν απινιδωτή, ένα μηχάνημα που σώζει ζωές.
Η κίνηση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη και το ενδιαφέρον για την ασφάλεια όλων – αθλητών, στελεχών και φιλάθλων.
Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το πραγματικό νόημα του αθλητισμού και της προσφοράς στην κοινωνία.
Η ΠΑΕ Αιγάλεω εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της στον κ. Δάρα για τη σπουδαία αυτή πράξη ανθρωπιάς.
Γιατί πάνω απ’ όλα, η υγεία και η ζωή είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο. 💙🤍».
