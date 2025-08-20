Οι 20 ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου.

Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ηρακλής, Athens Kallithea, Μαρκό και Ελλάς Σύρου συμπλήρωσαν την 20αδα του επόμενου γύρου του ανανεωμένου τουρνουά.

Ο Γηραιός απέκλεισε τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, κάνοντας ανατροπή στα πέναλτι από 2-0. Από την πλευρά τους Athens Kallithea, Μαρκό και Ελλάς Σύρου επικράτησαν με 1-0 κόντρα σε Καμπανιακό, Χανιά και Νέστο Χρυσούπολης, αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας

18/8

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2

Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2

19/8

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Καλαμάτα - ΑΕΛ Novibet 1-2

Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

20/8

Πανιώνιος - Ηρακλής 1-1 (2-3 πεν.)

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης 1-0

Καμπανιακός - Athens Kallithea 0-1

Χανιά - Μαρκό 0-1

Οι ομάδες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Ηλιούπολη

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Αιγάλεω

Κηφισιά

Καβάλα

ΑΕΛ Novibet

Βόλος

Athens Kallithea

Μαρκό

Ηρακλής

Ελλάς Σύρου

To format της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 12 ομάδες που πέρασαν από την προκριματική φάση και οι 8 πρώτες της Super League 1 2024-25. Με τη συμμετοχή των παραπάνω ομάδων θα δημιουργηθεί ο πίνακας κατάταξης της League Phase, ανάλογα με τη βαθμολογική θέση των ομάδων στην SL1 και SL2 2024-25. Με βάση αυτόν τον πίνακα θα δημιουργηθούν 5 γκρουπ δυναμικότητας, σε κάθε ένα από τα οποία θα συμμετάσχουν 4 ομάδες. Ο πίνακας κατάταξης της League Phase θα συνταχθεί ως εξής:

Θέση 1 έως 8: οι ΠΑΕ της SL1 σύμφωνα με τη θέση που κατέλαβαν στο πρωτάθλημα της SL1 2024-25.

οι ΠΑΕ της SL1 σύμφωνα με τη θέση που κατέλαβαν στο πρωτάθλημα της SL1 2024-25. Θέση 9 έως 20: οι ΠΑΕ της SL1 και της SL2, που προκρίθηκαν από την προκριματική φάση, ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν στα πρωταθλήματα της SL1 και της SL2 τη σεζόν 2024-25. Για τις ΠΑΕ της SL2 επίσης θα δημιουργηθεί ενιαίος βαθμολογικός πίνακας με βάση τη θέση που κατέλαβαν την αγωνιστική περίοδο 2024/2025. Οι ΠΑΕ της SL2 που προβιβάσθηκαν από τη Γ’ Εθνική θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα της SL2.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Η κλήρωση στη League Phase θα πραγματοποιηθεί με βάση τα πέντε (5) γκρουπ δυναμικότητας που θα δημιουργηθούν, με 4 ομάδες το καθένα. Οι ομάδες θα ενταχθούν στα γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα κατάταξης της League Phase.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα Play Offs.

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

5ος με 12ο 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

6ος με 11ο 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

7ος με 10ο 4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των Play Offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου

προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.

Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α.