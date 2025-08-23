ΠΑΣ Γιάννινα, μεταγραφές: Ανακοίνωσε Κόντε, κάλεσμα του Σιόντη για υποδοχή στο αεροδρόμιο
Μετά την κατάθεση του πλήρη φακέλου του ΠΑΣ Γιάννινα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η διοίκηση της επόμενης ημέρας με ηγέτη τον Νίκο Σιόντη τρέχει τον σχεδιασμό της ομάδας της επόμενης ημέρας. Πρώτη κίνηση ήταν η έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Νίκο Κούστα, ενώ πλέον έχουμε την επισημοποίηση της πρώτης μεταγραφής. Ο λόγος για την επιστροφή του Πέδρο Κόντε!
Ο Γιαννιώτης επιχειρηματίας είχε προαναγγείλει την επιστροφή του Ισπανού φορ και πλέον έχουμε την ανακοίνωση. Μάλιστα ο Νίκος Σιόντης έκανε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να δώσει το παρών στο αεροδρόμιο για την υποδοχή του 37χρονου επιθετικού στο «σπίτι» του.
Ο Κόντε ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2016-17, όπου μέτρησε 17 γκολ σε 51 εμφανίσεις, ενώ την τριετία 2021-24 είχε 11 γκολ σε 38 συμμετοχές, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε δυο διαδοχικές σεζόν. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 4 γκολ σε 32 εμφανίσεις με τη φανέλα του Βόλου.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα
«Ο killer επιστρέφει!
Η ψυχή του ΠΑΣ ξαναφοράει τα γαλανόλευκα!».
Το κάλεσμα του Νίκου Σιόντη
«ΑΥΡΙΟ 11:55
Όλοι εκεί, όλοι στο αεροδρόμιο!
Να δει ο PEDRO τι σημαίνει ΠΑΣολέδες!
Να τρεμούν οι Ζωσιμάδες από την υποδοχή!
Για την πόλη, για τον Ταύρο, για τον παιχταρά που γύρισε!
Όλοι μαζί – όλοι Γιάννενα!».
