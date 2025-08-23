Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή του 37χρονου Πέδρο Κόντε και ο Νίκος Σιόντης έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για υποδοχή στο αεροδρόμιο.

Μετά την κατάθεση του πλήρη φακέλου του ΠΑΣ Γιάννινα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η διοίκηση της επόμενης ημέρας με ηγέτη τον Νίκο Σιόντη τρέχει τον σχεδιασμό της ομάδας της επόμενης ημέρας. Πρώτη κίνηση ήταν η έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Νίκο Κούστα, ενώ πλέον έχουμε την επισημοποίηση της πρώτης μεταγραφής. Ο λόγος για την επιστροφή του Πέδρο Κόντε!

Ο Γιαννιώτης επιχειρηματίας είχε προαναγγείλει την επιστροφή του Ισπανού φορ και πλέον έχουμε την ανακοίνωση. Μάλιστα ο Νίκος Σιόντης έκανε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να δώσει το παρών στο αεροδρόμιο για την υποδοχή του 37χρονου επιθετικού στο «σπίτι» του.

Ο Κόντε ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2016-17, όπου μέτρησε 17 γκολ σε 51 εμφανίσεις, ενώ την τριετία 2021-24 είχε 11 γκολ σε 38 συμμετοχές, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε δυο διαδοχικές σεζόν. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 4 γκολ σε 32 εμφανίσεις με τη φανέλα του Βόλου.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Ο killer επιστρέφει!

Η ψυχή του ΠΑΣ ξαναφοράει τα γαλανόλευκα!».

Το κάλεσμα του Νίκου Σιόντη

«ΑΥΡΙΟ 11:55

Ο killer επιστρέφει!

Η ψυχή του ΠΑΣ ξαναφοράει τα γαλανόλευκα!

Όλοι εκεί, όλοι στο αεροδρόμιο!

Να δει ο PEDRO τι σημαίνει ΠΑΣολέδες!

Να τρεμούν οι Ζωσιμάδες από την υποδοχή!

Για την πόλη, για τον Ταύρο, για τον παιχταρά που γύρισε!

Όλοι μαζί – όλοι Γιάννενα!».